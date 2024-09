- Foxes à Berlin avant le coup d'envoi de la Ligue des champions: " Quelque chose d'extraordinaire "

Après plus d'une décennie d'abstinence en handball compétitif, les Berlin Foxes sont sur le point de faire leur retour en Ligue des champions de handball jeudi. "On a une bonne ambiance, on est prêts pour ce défi et on a hâte de l'atmosphère. C'est quelque chose d'unique", a déclaré Lasse Andersson, médaillé olympique danois. Leur match inaugural les verra accueillir les ambitieux champions hongrois Veszprém HC (20h45/Dyn).

L'excitation est à son comble et les Berlinois ne laissent aucune place aux nerfs. "Il faut démarrer fort dès le départ. Mais c'est facile quand on entre dans la salle et que l'hymne commence à jouer, l'énergie vient naturellement", a déclaré Andersson, qui a joué en Ligue des champions avec FC Barcelona et Kolding IF. Peu de joueurs des Foxes peuvent en dire autant.

Cependant, l'entraîneur Jaron Siewert considère l'expérience comme un moindre souci. "Veszprém peut avoir un avantage en Ligue des champions, mais ils n'ont pas la rude concurrence que nous avons en Bundesliga. Chaque match pour nous est crucial. Les équipes allemandes ont un avantage compétitif", a-t-il déclaré.

Il y a à peine quelques semaines, les Foxes ont affronté Veszprém lors d'un tournoi de test à Halle (Westphalie), où les Hongrois ont infligé une défaite de 41:32 aux Berlinois. "Peut-être qu'ils nous sous-estimeront maintenant, en pensant qu'ils peuvent nous battre facilement", a déclaré Siewert. Cependant, le match de test n'a que peu d'importance pour lui. "Nous savons ce qui nous attend", a-t-il ajouté.

Après leur victoire à la Supercoupe nationale et un début de Bundesliga réussi, les Foxes entrent dans ce match avec confiance. "Nous ne sommes pas intimidés. C'est juste du handball. Il n'y a pas de raison d'être nerveux. Il y a aussi beaucoup de grands matchs en Bundesliga", a déclaré Andersson.

Les autres adversaires du groupe des Foxes comprennent Paris St. Germain, Sporting Lisbon, Dinamo Bucharest, Wisla Plock (Pologne), Fredericia Handball (Danemark) et HC Eurofarm Pelister (Macédoine du Nord). "Nous avons un groupe correct et de nombreuses opportunités", a déclaré le handballeur mondial Mathias Gidsel.

Lors de leur première saison en Ligue des champions en 2011/12, les Foxes ont atteint les demi-finales. "Et nous avons cette chance à nouveau cette fois-ci, à condition que tout le monde reste en forme", a prédit Gidsel avec optimisme.

La carrière de handball d'Andersson comprend des passages chez FC Barcelona et Kolding IF, ajoutant ainsi à l'expérience des Berlin Foxes. Malgré leur défaite contre Veszprém lors d'un précédent match, les Foxes sont confiants, invoquant leur succès en Bundesliga et l'avantage compétitif des équipes allemandes.

Lire aussi: