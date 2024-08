- Fournisseur de voitures en difficulté - Dernière affaire du groupe AE

La situation de l'industrie des fournisseurs automobiles de Thuringe reste tendue - une autre entreprise se trouve en difficulté économique. L'entreprise en question est le groupe de fournisseurs automobiles du Sud de Thuringe, AE Group, qui doit être restructuré sous la responsabilité de la direction. Le groupe AE, basé à Gerstungen dans le district de Wartburg, a déposé une demande auprès du tribunal local de Meiningen pour l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en auto-administration, a annoncé l'entreprise. La restructuration est soutenue par l'expert en insolvabilité et avocat Martin Mucha.

"La demande réduite de l'industrie automobile a mis l'entreprise en difficulté économique", a expliqué la direction. Plusieurs fournisseurs automobiles en Thuringe ont déjà rencontré des difficultés financières cette année. "Il n'y a aucun signe que la situation s'améliore", a déclaré Rico Chmelik, directeur général de l'association de l'industrie automobile de Thuringe (at), à dpa. L'at a invité des experts et des scientifiques à une table ronde sur l'avenir de l'industrie automobile de Thuringe à Eisenach.

Environ 1 000 employés touchés

"We regret having to take this step," said the management of the ae group. The drop in demand is causing the supplier significant difficulties. The company employs around 1,000 people at four locations, with around 600 at the headquarters in Gerstungen.

Le PDG de la société AE Group AG, Christian Kleinjung, a exprimé sa confiance dans la possibilité de restructurer l'entreprise et de sauver des emplois grâce à la procédure d'insolvabilité. Les opérations commerciales se poursuivent sans restriction. Les salaires et les rémunérations des employés sont garantis par des prestations d'insolvabilité jusqu'à la fin octobre. L'entreprise se spécialise dans le moulage sous pression. Elle produit, entre autres, des pièces de carrosserie et des composants de moteur. Un chiffre d'affaires initial de 150 millions d'euros était prévu cette année.

Incertitude et retenue des investissements

Si la situation s'améliore dépendra en grande partie de la création par la politique de conditions-cadres fiables pour l'industrie automobile. Cela inclut la manière dont la discussion sur l'interdiction des moteurs à combustion dans l'UE d'ici 2035 se déroulera. "Les fabricants ne savent pas quelle est la bonne stratégie pour le moment." Cela entraîne une retenue des investissements. De plus, l'incertitude des consommateurs entraîne une retenue des achats. Chmelik craint que la production de voitures ne soit réduite l'année prochaine, avec des conséquences négatives pour les fournisseurs.

L'industrie automobile à haut revenu de Thuringe est secouée depuis longtemps par des fermetures d'usines ou des insolv

