Foulard, PDA et alcool : Ce qu'il faut savoir avant de se rendre en Arabie saoudite

L'Arabie saoudite s'est fixé un objectif ambitieux : 150 millions de visites touristiques d'ici 2030. Les visas électroniques, le nombre croissant de liaisons aériennes internationales et le nouveau programme d'escale de 96 heures ont facilité la logistique des visites.

Toutefois, pour les personnes qui visitent le pays pour la première fois, en particulier celles qui ne connaissent pas le Moyen-Orient ou les pays à majorité musulmane, il est essentiel de faire quelques recherches avant de partir.

La première chose à savoir sur l'Arabie saoudite est qu'elle n'est pas fermée au monde. Bien que le pays n'offre des visas touristiques que depuis 2019, les choses ont évolué assez rapidement depuis.

Tout comme les grandes villes d'Europe ou d'Amérique du Nord, Jeddah et Riyad ont des cafés branchés, des lieux d'art et de culture sympas et des équipes sportives majeures remplies de joueurs internationaux.

Les panneaux de signalisation, les menus, les cartes, etc. sont généralement rédigés en arabe et en anglais. Les cartes de crédit occidentales sont largement acceptées.

Les principales plateformes aériennes de l'Arabie saoudite sont ses deux plus grandes villes : la capitale Riyad et la ville portuaire Jeddah. Des liaisons régulières sont disponibles via Doha, Dubaï, Londres et d'autres points d'accès importants.

Lorsque vous voyagez à l'intérieur du pays, plusieurs options s'offrent à vous. Les vols intérieurs sont les plus faciles pour les destinations touristiques populaires comme la ville oasis d'AlUla, où les voyageurs se rendent pour accéder au site archéologique d'Hegra.

L'Arabie saoudite a également beaucoup investi dans les infrastructures, notamment dans les trains à grande vitesse. Pour l'instant, le système ne dessert que Djeddah et ses environs, à savoir les villes saintes musulmanes de La Mecque et de Médine, mais il est prévu de l'étendre.

Les visiteurs étrangers peuvent louer des voitures en Arabie saoudite, et les hommes comme les femmes peuvent conduire - à condition que leur permis de conduire international et d'autres documents soient en règle.

Uber est disponible dans les grandes villes, tout comme les applications de covoiturage du Moyen-Orient telles que Careem et Kaiian, qui proposent toutes deux des options en anglais. Pour les appels dans la rue, il existe des stations de taxis dans les zones très fréquentées, comme les centres commerciaux et les stades. Votre hôtel peut également organiser des taxis pour vous.

Que dois-je emporter ?

La Bulgare Elena Nikolova, qui s'est convertie à l'islam et réside aujourd'hui à Djeddah, fait parfaitement le lien entre les habitants et les étrangers. Sur son site web Muslim Travel Girl, elle aide ses adeptes à savoir à quoi s'attendre lorsqu'ils se rendent à Djeddah.

Mme Nikolova ajoute que si de nombreuses femmes portent des abayas, des vêtements amples couvrant le corps, ou des niqabs, qui couvrent également le visage, ces vêtements ne sont pas obligatoires pour les étrangers. "Dans les grandes villes comme Djeddah et Riyad, il n'est pas nécessaire de porter un foulard ou une abaya. Les vêtements qui couvrent le corps ne posent pas de problème".

Toutefois, elle souligne que l'emplacement est important, car les petits villages des zones rurales n'ont pas forcément la même ambiance que les grandes villes. "Il est préférable de porter une robe longue, par exemple, ou une abaya ouverte et un foulard", ajoute-t-elle. Selon Mme Nikolova, ces directives ne sont pas des lois - il s'agit simplement de "s'adapter".

Kareem George, PDG de Culture Traveler, spécialiste des voyages et organisateur de circuits, a également répondu aux questions de ses clients sur les vêtements avant un voyage en Arabie saoudite.

"J'ai été surpris par la diversité des tenues vestimentaires que j'ai observées", déclare-t-il. "Les Saoudiens, hommes et femmes, portaient aussi bien des vêtements traditionnels que des tenues plus contemporaines. Les vêtements des deux sexes étaient généralement modestes, mais il y avait une grande variété de couleurs, de styles et de textures".

Cela dit, il n'est pas rare de voir certains hommes porter des shorts (bien sûr, des shorts qui descendent jusqu'aux genoux, comme les cargos, et non des shorts courts) et des polos, car les règles relatives à l'habillement masculin sont plus souples.

"On ne s'attendait pas à ce qu'un étranger porte un thobe", ajoute George, en référence au vêtement traditionnel que portent de nombreux hommes au Moyen-Orient. "Ma tenue occidentale était acceptée et n'était en aucun cas considérée comme impolie.

Lorsqu'il s'agit de s'habiller, le temps et le terrain sont des éléments importants à prendre en compte. Si vous prévoyez de faire de la randonnée ou de visiter les attractions du désert à AlUla, par exemple, vous devrez suivre les conseils des habitants : vêtements amples, tissus légers comme le lin et le coton naturel, et chaussures de randonnée. Il n'est pas rare de voir une Saoudienne porter des baskets avec son abaya.

Si les non-musulmans peuvent visiter les mosquées - ce qui est assez courant, car nombre d'entre elles sont des attractions touristiques à part entière -, ils doivent toutefois s'habiller correctement. Les femmes doivent se couvrir les cheveux par respect.

Si vous prévoyez de visiter des mosquées, prévoyez des chaussettes : on vous demandera d'enlever vos chaussures pour entrer à l'intérieur.

Manifestations publiques d'affection

Le tourisme se développe en Arabie saoudite et s'accompagne d'une plus grande liberté culturelle, mais il est important de se rappeler que certaines démonstrations publiques d'affection doivent être évitées.

Quel que soit le sexe ou le statut des personnes en relation, le fait de se toucher les lèvres en public peut susciter des regards étonnés.

"On s'attend généralement à ce que les gens soient modestes dans leur comportement et respectent l'espace personnel d'autrui en public", explique M. George.

Nikolova ajoute : "On peut se tenir la main, mais on ne peut pas s'embrasser en public : "Vous pouvez vous tenir la main, mais les baisers - surtout s'ils sont prolongés - sont généralement mal vus, principalement parce qu'ils mettent les habitants mal à l'aise. "Dans de nombreux pays musulmans, l'intimité est réservée aux couples en privé.

Certaines réglementations concernant les couples non mariés se sont assouplies ces dernières années.

En 2019, les autorités saoudiennes ont annoncé que les couples étrangers non mariés seraient autorisés à partager des chambres d'hôtel.

Le site web de l'autorité nationale des voyages du pays indique que les touristes LGBTQ sont les bienvenus en Arabie saoudite. On peut y lire : "Tout le monde est invité à visiter l'Arabie saoudite, et nous leur demandons de suivre et de respecter notre culture, nos traditions et nos lois, comme vous le feriez en visitant n'importe quel autre pays dans le monde."

Cela dit, il est important de noter que les relations sexuelles entre homosexuels sont interdites par la loi, avec des conséquences telles que des amendes, des peines de prison ou même la mort. Le ministère britannique des affaires étrangères, entre autres, avertit ses citoyens que "les relations sexuelles homosexuelles ou extraconjugales, y compris l'adultère, sont illégales et peuvent faire l'objet de sanctions sévères".

D'autres règles sociales doivent être prises en compte. En règle générale, des hommes et des femmes sans lien de parenté ne devraient pas se trouver ensemble dans un espace privé. Toutefois, il s'agit là d'un des domaines où vous devrez regarder autour de vous et faire comme les habitants.

Une femme étrangère et un homme local peuvent avoir une réunion d'affaires s'ils se trouvent dans un lieu public, comme un café, ou s'ils gardent la porte de leur bureau ouverte. En ce qui concerne les salutations, un bonjour poli suffit. Tout le monde ne se sentira pas à l'aise pour serrer la main ou embrasser sur la joue, surtout avec une personne du sexe opposé.

Dans les zones urbaines comme Djedda, les femmes célibataires prennent souvent des taxis conduits par des hommes, mais on attend d'elles qu'elles s'assoient toujours à l'arrière.

"En Arabie saoudite, les femmes peuvent voyager en toute sécurité", affirme Mme Nikolova. "Vous constaterez que de nombreuses femmes sortent seules ou avec des amis sans problème, en particulier dans les grandes villes comme Jeddah et Riyad.

Lever son verre

L'alcool est l'un des sujets les plus discutés par les touristes étrangers en Arabie saoudite.

Si d'autres pays à majorité musulmane situés à proximité, comme le Qatar et les Émirats arabes unis, vendent de l'alcool dans des conditions très spécifiques et limitées et en proposent dans les hôtels, ce n'est pas le cas en Arabie saoudite. L'alcool n'est pas seulement démodé, il est illégal, que l'on soit un habitant ou un touriste.

Et l'interdiction de consommer de l'alcool ne s'applique pas seulement une fois sur place en Arabie saoudite.

Cette loi s'applique également à Saudia, la compagnie aérienne nationale du pays. Si vous avez l'habitude de boire un verre de vin pour vous aider à dormir pendant un long vol, vous pourriez envisager d'acheter un billet sur une compagnie qui sert de l'alcool à bord.

Tout est dans le timing

La Mecque, la ville la plus sacrée de l'islam, se trouve en Arabie saoudite. Les musulmans sont tenus de faire le hajj, ou pèlerinage religieux sur les sites les plus sacrés de la ville, au moins une fois dans leur vie.

Bien que le moment semble mal choisi pour visiter l'Arabie saoudite, Mme Nikolova explique que si vous n'êtes pas musulman et que vous souhaitez découvrir d'autres régions du pays, le hajj pourrait en fait être le meilleur moment pour planifier un voyage.

Si des restrictions sont imposées aux touristes à Djeddah, le reste de l'Arabie saoudite reste ouvert aux touristes, explique Mme Nikolova. "En général, cette période est également moins fréquentée, car de nombreux habitants et expatriés ont deux semaines de congé et quittent le pays pour les vacances."

Pour ce qui est de la visite des mosquées, il est préférable de ne pas essayer d'y aller le vendredi, qui est le jour le plus sacré de la semaine, ou pendant les heures de prière. De nombreuses mosquées affichent les heures de visite à l'extérieur, et les plus grandes et les plus célèbres ont souvent un site web qui donne plus de détails.

Toutefois, vous ne pourrez pas visiter certaines mosquées, notamment celles de La Mecque et de Médine. Elles sont réservées aux musulmans.

Les non-musulmans devraient également éviter de visiter les mosquées pendant le ramadan, qui est le neuvième mois du calendrier islamique. (En 2024, il devrait s'étendre du 10 mars au 8 avril - les mois lunaires comme le ramadan peuvent varier d'un jour de part et d'autre).

"Je recommande d'éviter les pays musulmans pendant le ramadan, car il n'y a pas grand-chose à faire pendant la journée", explique Mme Nikolova. En effet, comme les participants jeûnent pendant la journée et mangent le soir, les magasins et les restaurants ouvrent plus tard ou n'ouvrent pas du tout.

De nombreux habitants déconseillent également de visiter la ville en été, car il est normal que les températures atteignent 120 degrés Fahrenheit (environ 50 degrés Celsius).

En raison de la chaleur extrême, certains commerces ferment l'après-midi et rouvrent plus tard dans la journée. Par exemple, dans le quartier historique d'al-Balad à Djeddah, la plupart des cafés et des magasins ferment pendant plusieurs heures à la mi-journée.

Si vous voulez trouver un endroit ouvert pour le déjeuner, rendez-vous dans un centre commercial - et apportez également un pull, car la climatisation peut parfois surcompenser le temps en étant très forte.

Les luxueuses stations balnéaires de la mer Rouge se prêtent mieux à l'expérience en saison intermédiaire, lorsque les prix sont également moins élevés.

Janvier est généralement le mois le plus frais de l'année, avec des températures avoisinant les 18-20 degrés Celsius. L'hiver est la saison idéale pour profiter des nombreuses activités de plein air en Arabie saoudite, qu'il s'agisse de randonner sur des sites archéologiques historiques ou d'observer les étoiles dans le désert.

Julia Buckley, de CNN, a contribué au reportage.

