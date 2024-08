- Forum de discussion sur les accords négociés dans le secteur exclusif du transport par autobus

Négociations pour une résolution de la dispute salariale dans le secteur des bus privés de Rhénanie-Palatinat, impliquent les employeurs, Verdi et l'État, tous réunis autour d'une table. Les discussions tenues au ministère de la Mobilité à Mayence portent principalement sur les résultats de la médiation et en particulier, l'indice de transport public (ÖPNV-Index) de l'État. Cet indice est conçu pour soulager les coûts croissants du secteur, qui gère également les transports scolaires dans de grandes parties de Rhénanie-Palatinat pour les autorités locales.

Résultats de la médiation

Un nouveau accord de contrat doit être mis en œuvre rétroactivement à partir du 1er janvier 2024, jusqu'à la fin de 2026 pour plus de 4 000 employés. Les conducteurs de bus recevront un paiement unique de 2 000 € en 2024 et une compensation totale de l'inflation de 1 500 €. Cela sera suivi d'une augmentation de salaire de 5 % à partir du 1er janvier 2025, puis une autre de 5 % à partir du 1er janvier 2026, et une autre de 5 % à partir du 1er octobre 2026. Des augmentations de salaire sont également prévues pour les employés des ateliers et de l'administration.

Approbation des commissions de tarification

Les deux commissions de tarification ont déjà approuvé cette proposition issue du processus de médiation, comme l'a annoncé le négociateur de Verdi, Marko Bärschneider. Cependant, un accord de contrat signé n'est pas encore finalisé. Le niveau et la conception de l'ÖPNV-Index sont des facteurs cruciaux dans ce processus. Bärschneider reste optimiste quant à la possibilité de conclure un accord lors des discussions en table ronde.

Verdi : l'index n'est pas une assurance tous risques

"Néanmoins, l'index ne peut pas servir de police d'assurance tous risques pour les employeurs", a mis en garde Bärschneider contre les attentes irréalistes. Conçu pour atténuer les fardeaux exceptionnels, cet outil, utilisé dans d'autres États fédéraux, est principalement destiné à cet usage. Heiko Nagel, directeur général de l'Association des associations d'employeurs de l'industrie des transports en Rhénanie-Palatinat (VAV), a répété à maintes reprises lors du conflit salarial que sans ÖPNV-Index, les augmentations moyennes des coûts salariaux ne seraient que d'environ 2,5 % pour les employés.

Les grèves persistent

L'ÖPNV doit entrer en vigueur au début de l'année suivante et couvrira les nouveaux contrats, comprenant une prévision standard pour les services de transport. Dans d'autres États fédéraux, il comprend les prix de l'énergie, l'entretien des véhicules et les coûts salariaux du personnel. L'État a promis d'introduire l'ÖPNV-Index mais n'a pas participé aux négociations. Les discussions entre les employeurs et le syndicat ont été plusieurs fois interrompues par des protestations et des grèves.

Le résultat de la médiation comprend un nouvel accord de contrat avec les employeurs, qui bénéficiera à plus de 4 000 employés du secteur des bus privés.

