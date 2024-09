Fort de l'opposition de la Résistance: État de Wuhledar avant l'effondrement

Forces russes capturent la ville ukrainienne de l'Est de VuhledarSelon les médias russes et les blogueurs locaux, les troupes russes ont pris le contrôle de la ville ukrainienne de l'Est de Vuhledar. Selon Yuri Podolyaka, un blogueur militaire pro-russe, "les unités russes ont infiltré Vuhledar - l'assaut de la ville a commencé". D'autres correspondants de guerre pro-russes rapportent l'offensive. Selon les médias d'État russes, la ville de la région de Donetsk est encerclée, et les combats se déroulent à l'est de la localité. L'expert militaire colonial Reisner déclare à ntv.de que les forces russes progressent vers la ville depuis plusieurs directions, comme un étau. "Vuhledar court le risque d'être encerclée. Il est probable que la 72e brigade mécanisée, armée de chars et de véhicules de combat, ne pourra pas maintenir le contrôle de la zone."

08:59 Conflit nocturne entre drones russes et ukrainiensLes défenses aériennes russes ont prétendument abattu 13 drones ukrainiens pendant la nuit, selon les rapports d'État. Six ont été abattus au-dessus des régions de Belgorod, Kursk et Bryansk, et un au-dessus de Bryansk. L'armée de l'air ukrainienne affirme que la Russie a attaqué l'Ukraine avec 81 drones et quatre missiles la nuit précédente, 79 drones ayant été abattus ou contraints de se écraser. Les premiers rapports suggèrent qu'il n'y a pas eu de pertes ni de dommages.

08:17 Le Danemark appelle ses alliés à ouvrir les options d'attaque à longue portée contre la RussieLa Première ministre danoise Mette Frederiksen plaide en faveur d'un assouplissement des restrictions sur l'utilisation d'armements occidentaux à longue portée contre la Russie par les pays alliés. "Finissons-en avec ce débat sur les lignes rouges", suggère-t-elle à Bloomberg. Elle ajoute : "La ligne rouge la plus importante a déjà été franchie - celle quand la Russie a envahi l'Ukraine". Frederiksen insiste sur le fait que personne de Russie ne devrait avoir le droit de dicter ce qui est juste en NATO, en Europe ou en Ukraine.

07:38 Les pertes russes sont enterrées pour économiser de l'argentSelon un appel téléphonique publié par les services de renseignement militaire ukrainiens, les soldats russes tués au combat sont enterrés et portés disparus pour réduire les coûteuses indemnités versées à leur famille. "Ils les éliminent sur le champ de bataille, les combats continuent, il fait chaud, ils commencent à sentir mauvais, alors on les enterre là et ensuite ils sont considérés comme portés disparus", déclare un homme à un habitant de la région russe de Belgorod dans un appel téléphonique rapporté par le Kyiv Independent. Le montant de l'indemnisation pour chaque soldat tombé est compris entre 6 000 000 et 10 000 000 roubles.

06:59 La Russie ne montre aucun signe de désir de règlement de paixAlors que le président ukrainien Zelensky promeut son "plan de victoire" aux États-Unis, la Russie n'a montré aucun intérêt à résoudre le conflit. "Le Kremlin continue d'afficher ouvertement son refus de négocier un accord de paix qui n'impliquerait pas la capitulation complète du gouvernement ukrainien et la destruction de l'État ukrainien", écrit l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Les officiels russes de haut rang ont exprimé leur opposition à participer au prochain sommet de la paix, et le porte-parole du Kremlin Peskov a réaffirmé que la Russie n'était pas disposée à négocier quoi que ce soit d'autre que la capitulation de l'Ukraine. "L'ISW continue d'estimer que le Kremlin n'est pas intéressé par des négociations de paix authentiques avec l'Ukraine et ne mentionnera 'les plans de paix' et 'les négociations' que pour mettre la pression sur l'Occident afin de contraindre l'Ukraine à faire des concessions concernant sa souveraineté et son intégrité territoriale."

06:27 Zelensky pense que des mesures fermes de la part des États-Unis pourraient mettre fin à l'agression russe plus tôtLe président ukrainien Volodymyr Zelensky pense que des mesures fermes de la part du gouvernement américain pourraient mettre fin à l'agression russe envers l'Ukraine plus tôt. "Maintenant, à la fin de cette année, nous avons une véritable chance de renforcer la coopération entre l'Ukraine et les États-Unis", a-t-il écrit dans un post sur son canal Telegram après avoir rencontré une délégation bipartite du Congrès américain. Zelensky se trouve actuellement aux États-Unis pour assister aux sessions de l'Assemblée générale de l'ONU et pour promouvoir son "plan de victoire" auprès du gouvernement américain.

05:44 Des adolescents mettent le feu à un hélicoptère Mi-8 à OmskDeux adolescents ont mis le feu à un hélicoptère Mi-8 sur une base aérienne russe à Omsk samedi dernier en utilisant une bombe artisanale, selon le canal Telegram Baza. Les deux adolescents de 16 ans ont été arrêtés et ont prétendument avoué avoir reçu 2 000 000 roubles via Telegram pour mener l'attaque. L'hélicoptère a subi des dommages importants, selon les rapports des médias. Cet incident suit une attaque similaire le 11 septembre, lorsque deux jeunes garçons ont mis le feu à un hélicoptère Mi-8 à l'aéroport de Noyabrsk, dans la région de Tyumen. Des actes de sabotage, y compris des déraillements de trains, se produisent fréquemment dans différentes régions russes. En janvier, le service de renseignement militaire ukrainien (HUR) a affirmé que certaines des voies ferrées russes avaient été attaquées par "des ennemis inconnus du régime de Poutine".

23:50 Victimes après les assauts russes sur Saporizhzhia Les forces russes ont mené une nouvelle série d'assauts sur la ville du sud-est ukrainien de Saporizhzhia mardi soir. Un décès a été signalé par le gouverneur régional Ivan Federov. Un responsable municipal, s'adressant à la télévision d'État Suspilne, a fait état de cinq blessés, dont une fille de 13 ans. Au moins 23 personnes ont été blessées lors des attaques précédentes sur la ville, avec quelques blessés supplémentaires la nuit précédente. Federov a partagé sur Telegram que deux maisons ont été détruites lors du dernier assaut, mais il n'est pas clair quelle arme a été utilisée. Les forces russes ont également ciblé les infrastructures de la ville, déclenchant un incendie que les secours ont rapidement maîtrisé sans faire de victimes.

00:39 La militaire ukrainienne sous pression à Pokrovsk La militaire ukrainienne fait face à des pressions dans l'est du pays, selon leur mise à jour du soir. "La situation à Pokrovsk et à Kurakhove reste volatile", indique le quartier général de Kiev. Plus de 50 des 125 assauts russes le long de la ligne de front ont été menés dans ce secteur. "L'ennemi a principalement concentré ses efforts sur Pokrovsk", précise le commandement militaire ukrainien. Bien que des analystes indépendants créditent les Ukrainiens d'avoir ralenti l'avancée russe sur Pokrovsk stratégiquement importante, la situation reste risquée pour les défenseurs près de Kurakhove plus au sud. Les avancées des troupes russes près de la ville minière de Hirnyk représentent une menace pour les unités environnantes. Une tactique de contournement similaire est observée plus au sud près de la ville de Vuhledar, que les Russes n'ont pas réussi à capturer par des attaques frontales.

00:01 Condamnation à six ans de prison pour un prisonnier américain en Russie pour tentative d'enlèvement d'enfant Un citoyen américain a écopé d'une peine de six ans de prison en Russie pour avoir tenté de quitter le pays avec son fils russe sans le consentement de la mère, selon les autorités judiciaires russes. Un tribunal de Kaliningrad a reconnu l'homme coupable de tentative "d'enlèvement d'enfant" et a ordonné son incarcération dans un camp de travail. Selon le verdict, le citoyen américain a tenté de quitter la Russie avec son fils de 4 ans en juillet 2023. "Sans le consentement de la mère, il a tenté d'emmener l'enfant hors du pays", a déclaré le tribunal sur Telegram. Il a été arrêté par les gardes-frontières alors qu'il tentait de traverser la frontière polonaise par une zone forestière. Les tensions entre les États-Unis et la Russie sont particulièrement élevées en raison du conflit en Ukraine.

22:44 La Russie signale des morts après une attaque à Belgorod Une attaque contre un village russe près de la frontière ukrainienne a fait trois morts, selon les autorités locales. Le village d'Archangelskoe, à cinq kilomètres de la frontière, a été "attaqué par l'armée ukrainienne" lundi, selon le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sur Telegram. Un couple d'adultes et un adolescent ont été tués, et deux personnes ont été blessées, dont un enfant, a déclaré le gouverneur.

21:35 Zelensky remercie Scholz pour le soutien allemand après la réunion à New York Après une réunion avec le chancelier allemand Olaf Scholz à New York, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué l'importance du soutien de l'Allemagne. "Nous sommes profondément reconnaissants envers l'Allemagne pour son soutien", a tweeté Zelensky. "Ensemble, nous avons sauvé de nombreuses vies, et nous pouvons certainement faire plus pour renforcer la sécurité sur tout le continent européen." Scholz, however, a réaffirmé la position du gouvernement allemand de ne pas fournir d'armes avancées à l'Ukraine.

20:52 Forbes : Alors que le porte-avions russe unique se désintègre, l'équipage est envoyé à la guerre La Russie ne dispose que d'un seul porte-avions, baptisé "Amiral Kouznetsoff", qui a attiré beaucoup d'attention en raison de ses rares déploiements depuis son lancement dans les années 80, ainsi que de multiples problèmes. Forbes rapporte maintenant que des soldats de l'équipage de 15 000 membres de l'Amiral Kouznetsoff rejoignent le conflit en Ukraine, non à bord de leur porte-avions, mais en tant que bataillon propre. C'est l'une des mesures pour répondre aux besoins mensuels de recrutement de la Russie, estimés à 30 000 nouveaux combattants par mois. Entre-temps, l'Amiral Kouznetsoff se détériore reportedly et pourrait devenir un résident permanent de la côte de Mourmansk, où il a été stationnaire depuis quelque temps.

