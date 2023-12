Faits marquants de l'histoire

Formule E : Oliver Rowland découvre qu'il est temps pour lui de briller dans la série des courses électriques

Oliver Rowland tire le meilleur parti de sa percée en Formule E

"20 ans de sacrifices", déclare le pilote de Nissan e.dams

La F1 n'est "plus" dans sa ligne de mire, car il vise un succès plus électrique.

Cela fait 20 ans que Rowland attend de briller et la Formule E lui a enfin donné l'occasion de mettre le feu aux poudres pour sa carrière de pilote.

"Cela a été 20 ans de sacrifices pour finalement aboutir à un endroit où je peux montrer mes capacités et vraiment exceller", déclare le pilote Nissan e.dams à CNN Sport avant la manche suisse de ce week-end à Berne.

"La famille m'a toujours soutenu et a fait beaucoup d'efforts, alors c'est bien de leur rendre la pareille et de leur montrer que ça en valait la peine.

"Tout le monde est heureux et je suis dans une bonne situation - je suis tout simplement heureux de la vie en ce moment.

"Extrêmement politique

D'un naturel décontracté et optimiste, Rowland a passé suffisamment de temps en marge du sport automobile pour savoir à quel point il peut être frustrant de rester sur la touche.

Avant de signer à la dernière minute avec Nissan e.dams pour la cinquième saison de Formule E, il attendait dans les coulisses de la Formule 1, d'abord comme pilote de développement chez Renault, puis comme pilote junior pour l'écurie Williams.

"J'ai passé beaucoup de temps à poursuivre le rêve de la Formule 1 et j'en ai été très proche", se souvient Rowland, 26 ans.

"J'ai vu beaucoup de choses en Formule 1 ; c'est extrêmement politique et ce ne sont pas toujours les gars les plus talentueux qui y arrivent ; il y a plusieurs facteurs différents et j'ai fini par en avoir un peu marre pour être honnête.

"Je suis arrivé en Formule E et c'est une véritable bouffée d'air frais. Je suis tellement heureux d'être ici.

"La Formule 1 n'est pas du tout sur mon radar. Je pense qu'avec la direction que prend la Formule E, l'avenir est là. Si je peux vraiment me faire un nom en Formule E, il n'y a aucune raison pour que je regarde ailleurs.

En tête de liste

Le chemin de Rowland vers le championnat électrique s'est dessiné lorsque son vieil ami Alexander Albon s'est vu offrir une chance de courir en Formule 1 avec Toro Rosso, laissant Nissan e.dams dans l'obligation de trouver un remplaçant rapide - et vite.

"L'équipe a signé avec Alex en août pour la Formule E et j'ai été un peu déçu à l'époque", explique Rowland. "Mais les choses ont progressé avec lui et il est parti en Formule 1, et je suppose que j'étais en haut de la liste à appeler.

"J'ai participé à la toute dernière minute aux essais de Valence, j'ai réussi à passer une journée sur le mouillé, et c'est à peu près comme ça que tout a commencé.

Lorsqu'il était un jeune karting dans le Yorkshire, Rowland avait l'habitude de passer ses week-ends à courir avec Albon et sa famille. "Je le connaissais très bien", ajoute-t-il.

Alors, a-t-il parlé à son vieil ami lorsqu'ils ont effectivement échangé leurs paddocks de course ?

"Oui, bien sûr", répond-il en riant. "Juste pour lui souhaiter bonne chance pour la saison et le remercier !

Absolument aucune pression

Parachuté chez Nissan e.dams - qui a remporté trois des quatre titres de champion du monde par équipe - Rowland a également abordé sa première saison complète au sein de l'équipe avec sérénité.

"Nissan a été très clair sur le fait que je devais apprendre au cours de cette première année et qu'il n'y avait absolument aucune pression pour obtenir des résultats", explique Rowland.

"Je suppose que cela rend les choses plus faciles, car je n'ai pas de pression sur les épaules pour aller sur le terrain et être performant - et en fin de compte, j'y suis parvenu.

Rowland a été un peu la surprise de la cinquième saison. S'il a commis des erreurs de débutant, il n'a pas manqué de gagner des courses et son potentiel a été souligné par deux podiums et trois pole positions.

Le Britannique a également éclipsé Felipe Massa et Stoffel Vandoorne qui, fraîchement sortis des rigueurs de la Formule 1, disputent eux aussi leur première saison de Formule E. "C'est une grande satisfaction.

"C'est extrêmement satisfaisant", déclare Rowland, qui est neuvième au classement des pilotes à trois courses de la fin.

"On aime toujours croire en ses propres capacités en tant que pilote de course, mais il faut aussi faire ses preuves. C'est pourquoi, en arrivant, non seulement contre les débutants, mais aussi contre d'anciens champions de Formule E... c'est vraiment agréable de baser mes performances sur celles de beaucoup d'autres.

"Je pense que j'ai cimenté ma place parmi les pilotes et gagné ce respect.

"La Formule E est extrêmement compétitive et tous les pilotes sont très amicaux, nous sommes tous de très bons amis. Mais je dois continuer à pousser parce que lorsque vous êtes à ce niveau contre ce type de gars, ils sont toujours à la recherche d'un petit avantage supplémentaire."

Aux côtés de son coéquipier Sebastian Buemi, l'objectif immédiat est de remporter la première victoire de l'équipe cette saison.

"Je pense sincèrement que nous avons été extrêmement malchanceux de ne pas gagner de course jusqu'à présent", ajoute Rowland. "Nous allons continuer à pousser.

Par ailleurs, Rowland continue de diriger son équipe de karting, Oliver Rowland Motorsport, pour les jeunes pilotes britanniques qui espèrent suivre ses traces.

"Quand ils courent et que je cours, ils s'assoient tous dans le camion et regardent sur l'écran géant", explique Rowland. "Ils sont donc très intéressés par la Formule E et ils sont tous très désireux de faire ce que je fais.

"Tout ce que je peux faire pour aider les plus jeunes, je le ferai toujours.

"C'est extrêmement important de redonner quelque chose à ce que j'ai été".

