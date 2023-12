Formule E : Mercedes-Benz et Porsche rejoignent le nouveau championnat

Les deux titans du sport automobile se retrouveront face à face avec leurs rivaux BMW et Audi pour la première fois dans ce qui sera la saison la plus chargée de l'histoire de la Formule E.

Les nouveaux venus porteront à 24 le nombre de voitures et de pilotes sur la grille de départ, qui comprendra désormais plus de constructeurs que toute autre catégorie de course.

Depuis sa création il y a cinq ans, la Formule E est à l'avant-garde de la promotion des déplacements écologiques, et certains des constructeurs les plus prestigieux du monde ont rejoint la série qui connaît une croissance rapide.

Dans le cadre de son affiliation à l'équipe HWA, Mercedes a déjà tâté le terrain avant le lancement de l'équipe.

Le constructeur allemand est en train de construire une véritable dynastie de la Formule 1, ayant triomphé au cours des cinq saisons précédentes, et il est déjà en pole position pour remporter six championnats d'affilée.

Nouvelles destinations

Avec l'ajout de Londres et de Séoul, il y aura également 14 courses la saison prochaine, dans 12 villes réparties sur quatre continents.

La saison se terminera par un double événement dans la capitale anglaise, qui se déroulera sur une piste unique comprenant des sections intérieures et extérieures.

La saison prochaine promet d'être la plus excitante et la plus attendue de la courte histoire du championnat ABB FIA Formula E", a déclaré Alberto Longo, cofondateur et directeur général adjoint de Formula E. Il a ajouté : "En regardant la liste des courses, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup à faire.

Il a ajouté : "Si l'on considère la liste des villes et des capitales qui soutiennent la Formule E et le mouvement électrique, il s'agit du calendrier le plus long et le plus complet à ce jour."

Nouvelles règles

Outre les nouveaux constructeurs et les nouvelles destinations, la saison sera également marquée par un nouvel ensemble de règles.

Par exemple, les voitures disposeront d'une puissance supplémentaire de 10 kilowatts lorsqu'elles utiliseront le mode "attaque", une fonction qui donne aux pilotes un avantage sur leurs adversaires.

Le pilote le plus rapide lors des phases de qualification se verra également attribuer un point supplémentaire.

Leonardo DiCaprio assiste à la première du nouveau film sur la Formule E

Cette année, le championnat a été fantastiquement imprévisible, avec huit vainqueurs sur les dix courses disputées jusqu'à présent.

Le pilote Techeetah Jean-Éric Vergne est en tête du classement, avec six points d'avance sur Lucas di Grassi, d'Audi Sport.

"Parallèlement aux modifications apportées au règlement sportif", a déclaré M. Longo, "la course a le potentiel d'être encore plus intense et imprévisible que jamais".

