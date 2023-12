Faits marquants de l'histoire

Formule E : la série de courses imprévisibles où le pilote fait la différence

Les cinq premières courses de la nouvelle saison de Formule E ont donné lieu à cinq vainqueurs différents

"Le pilote compte plus que la voiture" - Buemi

Les nouvelles règles rendent les courses plus imprévisibles

La cinquième saison de Formule E, brillamment imprévisible, a ouvert en grand les championnats des pilotes et des équipes, alors qu'il reste huit courses à disputer.

C'est une bonne nouvelle pour les principaux protagonistes de ce sport, car ses nouvelles règles, ses circuits de rue serrés et ses courses d'un jour difficiles signifient que la voiture n'est plus la star - tout tourne autour du pilote.

Visitez CNN.com/Sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

"La Formule E est l'un des derniers championnats où le pilote compte plus que la voiture", explique Sebastian Buemi, pilote de Nissan e.dams, à CNN.

"En Formule 1, tout tourne autour de la voiture - si vous mettez le meilleur pilote dans la plus mauvaise voiture, il ne pourra pas gagner.

"Alors qu'en Formule E, tout ne dépend pas du pilote, mais ils ont un grand impact sur la performance, plus que dans n'importe quel autre championnat."

La saison 2018/19 de Formule E

Stoffel Vandoorne, qui est passé de la F1 à la Formule E pour la cinquième saison, partage cet avis : "Nous ne voyons pas la domination, disons, qu'il y a en F1.

"En Formule E, c'est complètement différent - tout le monde a une chance de gagner la course.

LIRE : Le "nouveau championnat futuriste" qui cherche à se rapprocher des fans

Mode attaque

Les organisateurs de la Formule E cherchent en permanence des moyens d'améliorer le spectacle et, dans la cinquième saison, l'introduction du mode Attack et un nouveau format de course jouent un rôle dans cette saison en dents de scie.

Le mode Attack récompense les pilotes avec une puissance supplémentaire de 25 kW lorsqu'ils sortent de la ligne de course et traversent la zone d'activation. Avec une batterie limitée, un coup de pouce supplémentaire peut faire une réelle différence pour les places et les points obtenus au final.

"J'étais un peu sceptique à propos du mode Attack, mais la façon dont ils l'ont positionné sur la piste signifie qu'il est très difficile de l'activer", explique Buemi.

"Cela a donc créé beaucoup de possibilités de dépassement, car le gars qui va l'activer perd tellement de temps qu'il perd même une position. Le gain de puissance est également intéressant. C'est très bien jusqu'à présent et cela contribue à améliorer le spectacle.

Une deuxième innovation de la saison 5 consiste à faire durer chaque E-Prix pendant 45 minutes plus un tour - au lieu d'un nombre fixe de tours comme c'est le cas dans d'autres séries telles que la F1.

Le rythme du leader de la course détermine le moment où le tour supplémentaire entre en jeu, de sorte que ses rivaux doivent s'assurer qu'ils ont suffisamment de batterie pour terminer la course.

Pascal Wehrlein a été durement touché par cette nouvelle règle et a perdu la victoire lorsqu'il a manqué d'énergie avant la ligne d'arrivée au Mexique.

LIRE : Photo finish au Prix E du Mexique lorsque la batterie du leader de la course s'éteint sur la ligne.

"Il faut savoir ce que fait le leader", explique Buemi. "Si le leader franchit la ligne à 44 minutes et 58 secondes, vous devrez faire un tour supplémentaire, ce qui n'était pas prévu.

"En termes de stratégie, cela a rendu les choses beaucoup plus difficiles par rapport aux premières saisons.

Jongler avec le mental

Vandoorne reconnaît que le fait de déterminer comment utiliser et économiser l'énergie dans le feu de l'action est un exercice de jonglage mental unique pour le pilote.

"En Formule E, nous avons une quantité d'énergie que nous devons gérer sur toute la durée de la course", explique le pilote HWA Racelab.

"Il faut toujours penser à l'avenir, penser à la fin de la course quand on est dans le feu de l'action, quand toute l'action se passe. Ce n'est pas toujours facile à faire.

LIRE : "C'est fou" - Ce que l'on a ressenti en remportant le ePrix de Mexico sur la ligne de départ

"Cela peut se retourner contre vous vers la fin de la course, alors vous devez toujours équilibrer les choses.

L'ajout de nouvelles règles a contribué à rendre la série de courses électriques de la FIA agréablement imprévisible en poussant les pilotes à leurs limites.

Le format de course d'une journée signifie qu'ils ont peu de temps pour apprendre les circuits et maîtriser les conditions - ce qui s'est avéré particulièrement éprouvant lors de la première course de Formule E sur piste mouillée à Hong Kong.

La série se déroule sur des circuits étroits en centre-ville qui, à la différence des circuits de course, ne permettent pas le confort des zones de sortie de route, mais des barrières qui écrasent les voitures et punissent les erreurs.

Les voitures ont également moins de force d'appui que les bolides ailés de la F1, ce qui permet aux pilotes rivaux de courir nez à nez et de changer de position plus facilement.

"En Formule E, vous pouvez faire une grande différence", ajoute Buemi, qui a remporté le titre de Formule E en 2016/2017.

"Si vous regardez [les courses à] Marrakech ou en Arabie saoudite, il y a des gens qui ont gagné 20 positions dans la course, ce qui est quelque chose que vous ne voyez pas en Formule 1 - seules les Mercedes peuvent le faire, personne d'autre.

"Les courses sont donc vraiment imprévisibles à cause de ce mélange de choses.

La lutte passionnante pour le titre de la cinquième saison se poursuit en Chine continentale avec l'E-Prix de Sanya le 23 mars.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com