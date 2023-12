Faits marquants de l'histoire

Formule E : la série de courses électriques pionnières reprend dans les rues de Buenos Aires

La Formule E organise le ePrix de Buenos Aires le 6 février

La course au titre "incroyablement serrée" après 3 manches

Leo DiCaprio, copropriétaire de Venturi, rencontre le pape

Le championnat de course de voitures électriques se prépare pour la quatrième manche sur onze en Argentine, le samedi 6 février, à l'occasion du ePrix baptisé "Lightning Bites" (morsures de l'éclair).

Les pilotes rivaux sont certainement en train de se faire les dents dans la bataille du championnat, le pilote de Renault e.dams Sébastien Buemi n'ayant qu'un point d'avance sur son rival d'ABT Audi, Lucas di Grassi.

"Les fans assistent à un championnat incroyablement serré cette saison, où chaque détail est crucial", s'enthousiasme Di Grassi.

Buemi, qui a remporté la première course de la saison à Pékin, surveille ses arrières : "Lucas est très proche et constant, nous devons donc rester concentrés", a-t-il déclaré aux journalistes après sa victoire en Uruguay.

Avec la Formule E, on ne sait jamais !

Alors que la Formule E atteint l'Argentine, est-il temps pour deux de danser le tango pour la couronne des pilotes 2015/2016 ?

"Nicki Shields, présentatrice de la nouvelle émission SuperCharged de CNN, qui sera diffusée le 13 février, se demande s'il est possible de les faire danser ensemble.

"Avec un point d'écart entre Buemi et Di Grassi, il sera divertissant de voir comment ils se battront sur la piste.

"Les équipes Renault et Audi ont tendance à être très fiables et constantes - et le championnat pourrait définitivement se transformer en une course à deux chevaux assez rapidement.

"Mais nous avons eu six vainqueurs différents lors des six premières courses l'année dernière et les circuits de rue sont très impitoyables, la moindre erreur peut vous coûter une course entière. Avec la Formule E, on ne sait jamais !

Buemi et Di Grassi pourraient bien être engagés dans une lutte pour le titre aussi serrée qu'une partie de tango, la danse nationale argentine.

La légende veut que cette danse passionnée soit née dans les rues de la capitale Buenos Aires, qui accueillera ce week-end l'extravagant spectacle de la Formule E.

Lors de l'ePrix inaugural de la saison dernière, les anciens pilotes Michela Cerruti et Juan Manuel Lopez ont pris des leçons de tango, mais verrons-nous quelqu'un se lancer sur la piste de danse cette année ?

"Peut-être devrais-je demander au vainqueur de danser le tango", suggère Shields. "J'ai déjà pris des leçons de tango à Buenos Aires et c'était très amusant.

Un cadre à la mode

Au moins les pilotes peuvent-ils montrer leurs muscles en faisant un tour de piste, à défaut de pouvoir danser sur la piste de danse.

Le ePrix de Buenos Aires se déroule dans le parc du front de mer du quartier branché de Puerto Madero.

Le circuit de 2,4 kilomètres offre une vitesse de pointe de près de 200 km/h et une épingle à cheveux entre les virages quatre et six. En 2015, la pole position a été obtenue en 1 minute 9,134 secondes.

"C'est l'une de mes courses préférées, car Buenos Aires est très animée et c'est un endroit idéal pour tout le monde", ajoute Shields.

"La piste se déroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'année dernière, il y avait pas mal de bosses, mais c'est aussi un circuit assez rapide.

Des visages nouveaux, mais familiers, sont à surveiller en Argentine, puisque Salvador Duran et Mike Conway font leur retour sur la grille électrique.

Conway, précédemment pilote d'essai pour Dragon Racing, remplace Jacques Villeneuve, champion du monde de Formule 1 en 1997, au sein de l'écurie Venturi, après que les deux se soient séparés.

"J'ai toujours aimé les circuits de rue", a déclaré l'Anglais Conway, ancien vainqueur de l'IndyCar. "C'est excitant de faire partie de la série.

Duran rejoint l'équipe Aguri, pour laquelle il a participé à neuf courses l'an dernier, pour le reste de la saison, en remplacement de Nathanael Berthon.

"Je suis particulièrement impatient de participer à ma course nationale au Mexique", a déclaré Duran, impatient d'être de retour pour l'épreuve du mois de mars.

La bénédiction papale ?

Leonardo DiCaprio, copropriétaire de l'écurie Venturi, a pris le temps de s'entretenir avec le pape François, originaire de Buenos Aires, après avoir reçu des éloges pour son interprétation dans le film "The Revenant" .

Les deux hommes ont discuté du changement climatique, un sujet qui tient à cœur à l'acteur américain, dont la fondation éponyme soutient la protection de l'environnement.

DiCaprio est également un ambassadeur de la Formule E et il pourrait bien approuver l'organisation de l'ePrix de Buenos Aires dans un parc verdoyant afin de souligner les références vertes de ce sport.

C'est un bon rappel de la raison pour laquelle nous faisons cela", explique Shields, qui est également le journaliste officiel de la voie des stands de la Formule E. "Nous sommes entourés de magnifiques espaces verts.

"Nous sommes entourés d'arbres et de feuilles vertes à Puerto Madro et nous y courons également. Cette juxtaposition nous rappelle ce qu'est la Formule E : la nécessité d'introduire des véhicules à zéro émission dans nos villes.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com