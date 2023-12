Faits marquants de l'histoire

Formule E : Daniel Abt remporte sa première victoire au Mexique

Daniel Abt remporte l'E-Prix de Mexico

Première victoire d'un Allemand en Formule E

Jean-Eric Vergne renforce son avance sur le titre en terminant cinquième

Abt, qui s'est élancé de la cinquième place sur la grille de départ, s'est frayé un chemin à travers le peloton pendant les 47 tours de l'Autodromo Hermanos Rodriquez pour remporter le drapeau à damier au volant de son Audi Sport, la première victoire d'un Allemand dans la série.

Le Britannique Oliver Turvey (NIO Formula E) a terminé deuxième, sa première place sur le podium, tandis que l'ancien champion du monde Sebastian Buemi (Suisse) a pris la troisième place.

Le leader de la série, Jean-Eric Vergne (Techeetah), a terminé cinquième mais a augmenté son avance dans la course au titre à 12 points.

Le plus proche challenger de Vergne, le Suédois Felix Rosenqvist, est parti de la pole position pour Mahindra Racing, mais un problème technique a mis fin à ses espoirs alors qu'il était en tête au début de la course.

Vergne, qui avait remporté l'épreuve précédente au Chili, s'est hissé jusqu'à la troisième place avant d'être victime d'un beau dépassement de Buemi et de perdre encore une place au profit de Nelson Piquet Jr (Panasonic Jaguar Racing).

La mésaventure de Rosenqvist a laissé le jeune espoir Turvey en tête, mais Abt s'est rapproché avant la série d'arrêts aux stands et a pris la tête à ce moment-là, avant de prendre plus de six secondes d'avance sur ses plus proches poursuivants à l'arrivée.

"Quelle course fantastique", a déclaré Abt, qui est remonté à la sixième place du classement général.

"J'espère que nous pourrons continuer comme ça, la voiture était fantastique et mes gars ont fait un arrêt au stand incroyable", a-t-il ajouté.

Abt, qui participe à la série depuis la saison inaugurale 2014-15, s'est vu refuser la victoire lors de la deuxième manche de la saison en cours à Hong Kong en décembre en raison d'une infraction technique, Rosenqvist s'étant hissé à la première place.

Turvey, qui a résisté à Buemi en fin de course, était également ravi de son effort.

"Nous avons travaillé très dur et nous avons montré que nous avions un bon rythme", a-t-il déclaré.

Le champion en titre de Formule E, Lucas di Grassi, qui a remporté le premier E-Prix à Mexico, a marqué ses premiers points d'une saison décevante en terminant neuvième, mais il aura fort à faire pour conserver son titre.

La sixième manche du championnat de 12 courses aura lieu à Punta del Este, en Uruguay, dans quinze jours.

Source: edition.cnn.com