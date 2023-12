Formule E : commentateur - "Oh mon Dieu, c'est de la folie !

Faits marquants de l'histoire

Les commentateurs sont enthousiasmés par la Formule E

"Excitant et imprévisible", dit Nicholls

Franchitti, légende de l'IndyCar : "C'est un défi".

Neuf équipes participent à ce championnat de 11 courses, qui se déroule dans les rues de certaines des villes les plus emblématiques du monde, comme Pékin, Paris et plus récemment Buenos Aires.

Jack Nicholls, passionné de sport automobile, et Dario Franchitti, légende de l'IndyCar, forment le duo de commentateurs chargé de décrire l'action frénétique à des millions de téléspectateurs à travers le monde.

Le championnat inaugural aurait été plus populaire que la Formule 1 en Amérique du Nord, tandis que les trois premières courses de 2015-16 ont attiré 56 millions de téléspectateurs dans le monde et 1,45 milliard d'impressions sur les médias sociaux.

Avec les essais, les qualifications et la course qui se déroulent le même jour - en Formule 1, cela se passe sur trois jours - la Formule E vous laisse deviner, explique Nicholls, qui a été commentateur dans les deux sports.

"J'aime l'excitation et l'imprévisibilité de la Formule E", a déclaré M. Nicholls à Nicki Shields, présentatrice de l'émission SuperCharged de CNN.

Il décrit la dramatique course d'ouverture du championnat 2015-16 à Pékin dans un style typiquement haletant : "Oh mon Dieu, c'est complètement dingue !"

"La Formule E est un jeu de devinettes", ajoute Nicholls. "Il n'y a pas assez de temps pour rassembler les données, ce qui rend les courses très excitantes. La F1, c'est un jeu d'échecs à 200 mph, alors que la Formule E, c'est un jeu de dodgems à 100 mph.

Franchitti, quadruple champion de la série IndyCar, admet qu'il n'est pas encore tout à fait à l'aise depuis qu'il a troqué le cockpit contre la tribune des commentateurs.

"Ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît", déclare-t-il. Pendant des années, j'ai regardé des gens commenter des courses et je me suis dit : "Vous faites ça mal !".

"Essayer de faire du bon travail, faire passer les nuances aux fans qui nous regardent, c'est un défi et je suis encore en train d'apprendre.

La série de courses, qui reprend au Mexique le 12 mars, est très équilibrée : Sébastien Buemi, de Renault e.Dams, mène le championnat des pilotes avec quatre points d'avance sur Lucas di Grassi, d'ABT, après quatre manches.

Le Britannique Sam Bird s'est rapproché de la tête du championnat en remportant l'ePrix de Buenos Aires ce mois-ci. Cette victoire a permis au pilote DS Virgin Racing de se hisser à la troisième place avec 52 points, soit 28 points de moins que Buemi.

Il est peut-être difficile de prévoir ce qui pourrait se passer dans une série de courses aussi imprévisible, mais Franchitti pense que Buemi, qui a couru avec l'écurie de F1 Toro Rosso de 2009 à 2011, est l'homme à battre cette saison.

"Il a été tellement dominant... son rythme a été incroyable.

