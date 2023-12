Formule E 2019 : "Le championnat le plus compétitif au monde".

Les voitures de la "Génération 2" arborent un nouveau design saisissant et, avec 85 % d'énergie en plus, elles roulent plus vite et plus longtemps que jamais.

Les échanges de voitures à mi-parcours ont disparu, tandis que les courses elles-mêmes se dérouleront désormais dans un temps limité de 45 minutes.

Mitch Evans, pilote pour Jaguar, estime que les pilotes disposeront de 100 chevaux supplémentaires, ce qui augmentera considérablement la force d'appui et mettra en jeu, pour la première fois, des stratégies de gestion des pneus.

Nelson Piquet Jr, coéquipier d'Evans, a remporté le championnat inaugural et a vécu en direct l'évolution d'un sport en plein essor.

"Depuis la première saison, les choses ont beaucoup changé", a-t-il déclaré à CNN. "Lors de la première saison, beaucoup de gens ne comprenaient pas ou prenaient cela un peu comme une blague. C'était difficile à expliquer aux gens.

"Pour être honnête, je ne savais pas vraiment quel était l'avenir de la Formule E au début et maintenant nous commençons déjà la cinquième saison.

"C'est la série qui compte le plus grand nombre de constructeurs au monde, je ne pourrais donc pas être mieux placé et j'espère que les gens qui n'y croient pas commenceront à y croire parce que la série n'en est qu'au début de ce qu'elle va devenir.

"Dans cinq ans, il sera difficile d'imaginer à quel point nous aurons progressé et à quel point la série aura pris de l'ampleur.

Un spectacle captivant

La popularité croissante de ce sport est telle que des pilotes de championnats du monde entier se proposent de rejoindre la Formule E, certains "pour une somme modique, simplement parce qu'ils veulent faire partie de la série", déclare Piquet Jr.

Cette saison, l'ajout le plus significatif à la liste des pilotes est Felipe Massa, qui rejoint la Formule E après 15 ans en Formule 1.

"Le niveau des pilotes attirés par la série est tellement élevé", déclare Evans à CNN. "Je pense que ce sera le championnat le plus compétitif au monde en termes de calibre des pilotes.

"L'étendue du talent est tout simplement remarquable, alors c'est génial de faire partie de ça".

James Barclay, patron d'Evans et directeur de l'écurie Jaguar, estime qu'avec la qualité des pilotes qui s'engagent et l'implication de tous les grands constructeurs mondiaux, la Formule E "a dépassé le stade de l'expérimentation".

"Pour ce qui est de savoir si le concept est bon, il ne fait aucun doute qu'il l'est. Il ne fait aucun doute que c'est le cas", a-t-il déclaré. "La conversation ne porte plus sur la pertinence du concept, mais sur la rapidité et l'enthousiasme avec lesquels la Formule E se développe.

"C'est une période très positive. Le championnat n'a que quatre ans d'existence et il est incroyable de penser aux chiffres d'audience que nous commençons à voir.

Forbes estime que plus de 300 millions de téléspectateurs dans le monde ont regardé au moins une course de Formule E à la télévision la saison dernière, et que 27,1 millions en moyenne ont regardé chaque course.

Ces chiffres représentent une augmentation considérable par rapport aux 18,6 millions de téléspectateurs qui ont regardé chaque course au cours de la saison 2016-17.

"C'est la forme de sport automobile qui connaît la croissance la plus rapide et je pense que l'avenir est incroyablement excitant", ajoute Barclay.

"Du point de vue d'un fan, la perspective de tous ces grands constructeurs avec une gamme de pilotes incroyablement excitante, est vraiment alléchante."

Ce qui rend cette saison particulièrement excitante, c'est l'étroitesse de l'écart entre les équipes qui occupent la première et la dernière place.

Barclay, Evans et Piquet Jr. pensent que l'introduction de la voiture "Gen2", et tous les changements techniques qui l'accompagnent, agira comme un niveleur entre les équipes les plus expérimentées et les moins expérimentées en Formule E.

Cependant, l'avantage acquis grâce à l'expérience de ceux qui sont dans le sport depuis plus longtemps jouera toujours un rôle.

La course est lancée

Piquet Jr. est persuadé qu'il peut être le pilote qui sortira victorieux d'un peloton compétitif et fera un pas de plus vers l'émulation de son père, Nelson Piquet, qui a remporté trois championnats du monde de Formule 1 dans les années 1980.

Après la victoire du Brésilien en 2014, trois pilotes différents ont remporté les trois championnats suivants et Piquet Jr. affirme que la course est lancée pour savoir qui deviendra le premier pilote à remporter deux championnats du monde.

"Je pense que nous attendons tous de voir qui sera le premier double champion du monde en Formule E", a-t-il déclaré.

"Les saisons 2 et 3 ont été très difficiles pour moi car nous avions une voiture qui n'était pas vraiment rapide, mais maintenant ils me donnent la chance de me battre au sommet.

"Tout ce projet ne vise pas seulement à me faire gagner un championnat, mais aussi à permettre à l'équipe de remporter le championnat des constructeurs. Mon objectif est d'en gagner au moins trois et d'égaler mon père en termes de championnats du monde.

