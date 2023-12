Faits marquants de l'histoire

Formule E 2017/18 : Sam Bird remporte une première saison chaotique à Hong Kong

Le pilote DS Virgin Racing remporte la première course de la saison

Bird compte désormais six victoires en Formule E

Les pilotes reprendront la course dimanche

Nico Rosberg, champion de F1 2016, salue une course à Hong Kong "impressionnante

Le pilote DS Virgin Racing a débuté la course de 43 tours en deuxième position derrière Jean-Eric Vergne, auteur de la pole position, et semblait contrôler la situation après avoir dépassé le Français au 20e tour. Mais sa course s'est interrompue lorsqu'il a dérapé sur le côté du garage de son équipe lors du changement de voiture obligatoire.

L'erreur lui a coûté un minimum de temps et il est revenu sur la piste en tête avant que les commissaires de course ne lui infligent une pénalité pour ne pas s'être arrêté à l'intérieur du garage.

Avec Vergne et Nick Heidfeld, troisième, qui attendaient de bondir, Bird risquait de perdre son avance lorsqu'il a purgé sa pénalité, mais il est sorti de la voie des stands avec quelques mètres d'avance sur ses rivaux.

Maintenant que la voie est libre, Vergne et Heidfeld sont impuissants à empêcher Bird de s'échapper et le Britannique finit par rentrer à la maison avec près de 12 secondes d'avance.

Le pilote Techeetah Vergne a conservé sa deuxième place - un bon début de saison après avoir remporté la dernière course de la saison 3 à Montréal - et Heidfeld est monté sur la troisième marche du podium, sa huitième en Formule E.

"Quel résultat incroyable", a déclaré Bird à l'issue de la course. "J'ai purgé ma pénalité. Je pensais revenir en P6 ou P7.

"La voiture était géniale... Nous ne savions pas à quoi nous attendre en venant ici, mais c'est un excellent début d'année.

Le ePrix de samedi a débuté de manière chaotique lorsque la course a été interrompue au premier tour, le nouveau coéquipier de Vergne, Andre Lotterer, ayant heurté les barrières, bloquant plusieurs pilotes derrière lui.

Un long retard s'en est suivi avant que la course ne reprenne derrière la voiture de sécurité.

La sixième victoire de Bird en Formule E jette les bases de ce qui pourrait être une sérieuse poussée vers le titre après avoir terminé quatrième du championnat des pilotes lors des deux dernières saisons.

Rosberg salue une course de Hong Kong "impressionnante

La première des 14 courses prévues pour la quatrième saison a été suivie par le champion du monde de Formule 1 2016, Nico Rosberg.

L'Allemand, qui a pris sa retraite après avoir battu son coéquipier de Mercedes Lewis Hamilton il y a 12 mois, a été impressionné par ce qu'il a vu.

"C'est génial d'être à Hong Kong et d'être dans un endroit spécial - c'est impressionnant d'avoir une course au milieu de la ville", a déclaré Rosberg à l'émission Supercharged Nicki Shields de CNN.

"C'est génial de voir les voitures. Je suis sûr que la Formule E a un grand avenir parce qu'elle est tellement pertinente. Il y a un tel engouement pour l'e-mobilité et la technologie de ces voitures se retrouvera dans nos voitures de route de tous les jours."

Di Grassi et Buemi en difficulté

Les deux années précédentes ont été dominées par le champion de l'année dernière Lucas di Grassi et le vainqueur de 2015/16 Sébastien Buemi, mais tous deux pourraient avoir du pain sur la planche cette saison.

Di Grassi a terminé à la 18e place après avoir dû changer de voiture au début de la course à la suite d'une collision avec son coéquipier Daniel Abt de l'Audi Sport ABT Schaeffler.

Les nouvelles n'étaient pas meilleures pour Buemi, qui a commencé la course en neuvième position et a terminé en dehors des points à la 11e place.

Les deux hommes auront l'occasion de se racheter dimanche, lorsque les pilotes reviendront pour la deuxième course du week-end.

