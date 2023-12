Faits marquants de l'histoire

Formule 1 : La famille de Jules Bianchi intente une action en justice pour un décès "évitable

La famille de Jules Bianchi intente une action en justice à la suite du décès du pilote de F1

La famille poursuit la FIA, Formula One Group et Marussia.

Le cabinet d'avocats représentant la famille affirme que le décès était "évitable".

Bianchi a subi de graves blessures à la tête après que sa voiture a percuté une grue mobile lors du Grand Prix du Japon en octobre 2014, et le jeune homme de 25 ans est décédé en juillet suivant.

Le cabinet d'avocats britannique Stewarts Law, qui représente la famille Bianchi, a envoyé des "lettres formelles de réclamation avant action" à la FIA - l'organe directeur mondial du sport automobile - ainsi qu'au Formula One Group of companies, qui contrôle les droits télévisuels et médiatiques du sport, et à Marussia - aujourd'hui connue sous le nom de Manor - l'équipe pour laquelle le Français pilotait à l'époque.

"La mort de Jules Bianchi aurait pu être évitée", a déclaré Julian Chamberlayne, associé de Stewarts Law.

"Le rapport d'enquête du panel de la FIA sur cet accident a formulé de nombreuses recommandations pour améliorer la sécurité en Formule 1, mais n'a pas identifié les erreurs commises qui ont conduit à la mort de Jules.

"Il est surprenant et pénible pour la famille Bianchi que le panel de la FIA, dans ses conclusions, tout en notant un certain nombre de facteurs contributifs, ait blâmé Jules. La famille Bianchi est déterminée à ce que cette procédure judiciaire oblige les personnes impliquées à fournir des réponses et à assumer la responsabilité de tout manquement.

"C'est important si l'on veut que les pilotes actuels et futurs aient confiance dans le fait que la sécurité dans le sport sera placée au premier plan. Si cela avait été le cas à Suzuka, Jules Bianchi serait probablement encore en vie et pratiquerait aujourd'hui le sport qu'il aime.

La FIA, le Formula One Group et Manor n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de CNN.

Justice pour Jules

La déclaration de Stewarts Law poursuit en disant que la famille Bianchi estime que les actions "d'une ou plusieurs de ces parties, parmi d'autres, peuvent avoir contribué à l'accident mortel de Jules" et que "des erreurs ont été commises dans la planification, le calendrier, l'organisation et la conduite de la course", qui, selon eux, s'est déroulée dans des conditions dangereuses pendant la saison des typhons au Japon.

"Nous demandons justice pour Jules et voulons établir la vérité sur les décisions qui ont conduit à l'accident de notre fils lors du Grand Prix du Japon en 2014", a déclaré le père de Bianchi, Philippe, dans le communiqué.

"En tant que famille, nous avons tant de questions sans réponse et nous pensons que l'accident et la mort de Jules auraient pu être évités si une série d'erreurs n'avaient pas été commises."

Jules Bianchi est décédé le 17 juillet 2015 à l'hôpital de Nice, en France, où il avait été admis après l'accident du 5 octobre 2014.

Son décès est le premier résultant d'un accident de Grand Prix de F1 depuis celui d'Ayrton Senna à Saint-Marin en 1994.

La FIA a publié un rapport en décembre 2014 qui indique que Bianchi "n'a pas ralenti suffisamment pour éviter de perdre le contrôle" lors de son accident sur le circuit de Suzuka.

Dans les jours qui ont suivi l'accident, Marussia s'est déclarée "choquée et en colère" par les affirmations selon lesquelles Bianchi n'avait pas réduit sa vitesse et que l'équipe l'avait activement encouragé à ne pas le faire.

Philippe et sa femme Christine devraient assister au GP de Monaco ce week-end.

Le couple a déjà déclaré ne pas pouvoir regarder la F1 en raison de la douleur causée par la mort de leur fils, mais a décidé de se rendre à Monaco pour défendre l'organisation caritative qu'ils ont créée à la mémoire de leur fils pour soutenir les jeunes aspirants pilotes de sport automobile.

Source: edition.cnn.com