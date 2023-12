Faits marquants de l'histoire

Formule 1 : de nouvelles règles pour plus de dépassements et des courses plus serrées

Changements aérodynamiques introduits à partir de 2019

L'objectif est de "favoriser les dépassements" en F1

Les modifications apportées à l'aérodynamique des voitures à partir de 2019 visent à encourager des courses plus palpitantes, roue contre roue.

Il s'agit notamment de conduits de frein simplifiés, d'un aileron arrière plus large et plus profond et d'un aileron avant simplifié.

Selon les recherches menées par la FIA, les ailes avant actuelles dirigent l'air vers l'extérieur des pneus, ce qui rend la vie plus difficile aux voitures qui les poursuivent.

"En plus des changements aérodynamiques ratifiés lundi, la FIA continue d'évaluer une série d'autres mesures visant à encourager des courses plus serrées et à stimuler les dépassements en F1", peut-on lire dans un communiqué publié sur le site Web de la F1.

"Une série d'autres mesures ont déjà été mises en place pour 2019, notamment une augmentation de l'allocation de carburant pour la course afin de permettre aux pilotes de courir à pleine puissance plus longtemps, la séparation du poids du pilote de celui de la voiture pour mettre fin au désavantage des pilotes les plus lourds, et l'obligation pour les pilotes de porter des gants biométriques."

La saison dernière, les dépassements en F1 ont chuté de moitié par rapport à 2016.

Daniel Ricciardo, de Red Bull, qui est entré en collision avec son coéquipier Max Verstappen en tentant un dépassement lors du GP d'Azerbaïdjan dimanche, a enregistré le plus grand nombre l'an dernier avec 43 au cours des 20 courses du championnat.

Lors de l'ouverture de la saison 2018 à Melbourne, il n'y a eu que cinq dépassements, ce qui a poussé Ross Brawn, directeur général de la F1, à déplorer le manque de "dérapages roue contre roue" après la course.

"Les fans de Formule 1 veulent voir un meilleur spectacle et les dépassements sont l'élément le plus excitant et le plus spectaculaire que l'on puisse avoir sur la piste", a-t-il ajouté.

Lors de la course suivante, à Bahreïn, Lewis Hamilton, de l'écurie Mercedes, a dépassé trois pilotes d'un seul coup.

Selon Brawn, les changements à venir, qui ont été présentés aux équipes à Bahreïn, ont été motivés en partie par des cas comme celui entre Verstappen et Ricciardo en Azerbaïdjan.

"Une fois que Daniel s'est installé dans sa ligne, et que Max a changé de direction une fois de plus, l'Australien a soudainement dû faire face à une voiture très légère à l'avant en raison de l'air turbulent généré par la Red Bull de tête", a déclaré Brawn sur le site web de la F1.

"Dans ces conditions, Daniel n'était qu'un passager avec peu d'options, voire aucune, pour gérer la situation : il ne pouvait pas changer de direction et le freinage brusque qu'il a tenté aurait eu peu de chances de réussir.

