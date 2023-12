Faits marquants de l'histoire

Formule 1 : Daniel Ricciardo décroche sa première pole à Monaco

Daniel Ricciardo partira en pole position au Grand Prix de Monaco

Nico Rosberg, leader du championnat, a terminé deuxième.

Le champion du monde Lewis Hamilton gêné par des problèmes techniques

Max Verstappen victime d'une lourde chute

Le pilote Red Bull a été 0,169 seconde plus rapide que le leader du championnat Nico Rosberg, tandis que Lewis Hamilton, son coéquipier chez Mercedes, a terminé troisième.

C'est la première fois depuis le Grand Prix du Brésil 2013 que l'équipe décroche la pole et Ricciardo était ravi de briser son mutisme sur l'un des circuits les plus glamour et les plus élégants du circuit.

"C'est vraiment un endroit spécial", a déclaré Ricciardo aux journalistes.

"Je savais qu'à l'approche du week-end, nous aurions une chance. Cela s'annonçait bien depuis jeudi. Après Barcelone, je me suis dit que j'avais bien piloté mais que je n'avais pas été assez récompensé. J'ai donc abordé ce week-end avec beaucoup de confiance et la conviction que je pouvais être dans cette position.

"J'ai toujours apprécié cet endroit. Nous avons un bon package derrière nous et c'est bien de pouvoir en tirer le meilleur parti."

Ricciardo célèbre sa victoire en qualifications.

C'est la première fois depuis 2011 que Mercedes n'a pas réussi à faire le meilleur temps à Monaco.

Pendant que Ricciardo célébrait, Hamilton, déjà à 43 points de son coéquipier et leader Rosberg avant la course de dimanche, a dû faire face à une plus grande déception.

Hamilton, qui n'a toujours pas gagné de course cette saison, a dû être ramené au garage après que sa voiture a perdu de la puissance au début de la séance de tirs au but du top 10.

Il n'a réussi qu'un seul tour qui l'a propulsé de la 10e à la 3e place, juste devant Sebastian Vettel de Ferrari.

En proie à des problèmes techniques lors des trois premières courses de la saison, il a ensuite été impliqué dans un accident lors du Grand Prix d'Espagne il y a quinze jours, qui l'a mis hors course ainsi que Rosberg.

Ce nouvel incident ne fera qu'accroître la frustration d'Hamilton sur un circuit où les dépassements sont notoirement difficiles.

"Les qualifications ont été difficiles", a déclaré Hamilton lors d'une conférence de presse.

"Je ne sais pas vraiment quoi dire pour l'instant, mais le point positif est que j'ai pu faire un tour au moins.

"Il n'y a pas eu de problème de moteur pendant la course, donc je suis reconnaissant d'être troisième.

"La pole était à prendre mais je vais faire ce que je peux pendant la course pour sauver ce que je peux du résultat d'aujourd'hui".

Hamilton n'était pas satisfait des performances de sa voiture lors des qualifications.

Alors que la joie régnait dans une moitié du paddock, le désespoir régnait dans l'autre moitié, car Max Verstappen, vainqueur pour la première fois d'un grand prix lors de ses débuts avec Red Bull, a chuté lors de la première séance de la journée de samedi.

Le jeune homme de 18 ans, qui a gagné en Espagne pour ses débuts avec Red Bull, partira de la 21e place après avoir cassé sa suspension avant en heurtant une barrière.

"Il est évident que ce n'est pas la façon dont vous voulez partir pour demain", a-t-il déclaré aux journalistes.

"J'ai tourné un peu trop tôt, j'ai cassé la suspension et je n'ai pas pu m'en remettre. C'est une erreur de jugement, c'est tout. Une erreur de calcul - j'ai juste un peu mal évalué l'adhérence".

De son côté, Kimi Raikkonen, deuxième au championnat, partira en 11e position après avoir reçu une pénalité de cinq places pour un changement de boîte de vitesses.

