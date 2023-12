Faits saillants de l'histoire

Formule 1 2018 : Des pneus plus rapides, moins de moteurs... et un halo

La saison 2018 de la F1 débute le 25 mars en Australie

Un nouveau dispositif de halo améliore la sécurité des pilotes

Les équipes sont limitées à trois moteurs pour 21 courses

De nouveaux pneus devraient rendre les voitures encore plus rapides

L'an dernier, la F1 a connu ses plus grands changements depuis plus de dix ans : des pneus plus gros et des châssis plus grands et plus agressifs ont permis de battre des records du tour lors de 11 des 20 Grands Prix.

La prochaine saison, qui débutera à Melbourne le 25 mars, sera placée sous le signe du raffinement, les équipes et les pilotes se familiarisant avec des modifications esthétiques relativement mineures en comparaison.

Néanmoins, les changements apportés aux règlements sportifs et techniques de la F1 joueront probablement un rôle central dans l'issue des courses au titre des pilotes et des constructeurs en 2018.

Avec l'aide de Craig Scarborough, analyste technique de la F1, l'émission The Circuit de CNN se penche sur certains des principaux changements et sur la façon dont ils pourraient influer sur la hiérarchie.

Des pneus plus lisses

En 2017, les règlements de la FIA, l'organe directeur du sport automobile, ont rendu les pneus plus gros et 25 % plus larges, rappelant les années 1970 et 1980.

Les pneus plus larges offraient plus d'adhérence et de vitesse dans les virages, procurant aux pilotes des sensations fortes dans des virages célèbres tels que les Maggots et Becketts de Silverstone et l'épique 130R de Suzuka.

Cette année, Pirelli a de nouveau lancé les dés en élargissant le choix de pneus slicks de cinq à sept avec deux nouveaux composés, le Superhard et l'Hypersoft.

L'Hypersoft, indiqué par une bande rose sur la paroi du pneu, et les améliorations apportées aux pneus existants devraient rendre les F1 encore plus rapides qu'elles ne l'étaient en 2017.

"Cela va ajouter beaucoup de vitesse à la voiture", a déclaré Scarborough à CNN.

Les pneus sont l'un des domaines où l'on peut très facilement améliorer les performances de la voiture (...) les temps au tour vont absolument s'effondrer et des records vont être établis en permanence".

"Je pense que sur certains circuits un peu plus axés sur l'aérodynamisme - Silverstone (Grande-Bretagne), Red Bull Ring (Autriche), Spa (Belgique) - nous pourrions voir des temps au tour assez stupéfiants cette année".

Pirelli a rendu tous les composés de ses pneus légèrement plus tendres cette année , ce qui signifie qu'ils devraient se dégrader plus rapidement et, en théorie, compliquer les stratégies de course.

"Ce que Pirelli a fait cette année avec la gamme élargie de composés et ce pneu Hypersoft, c'est qu'ils ont rendu l'ensemble de la gamme de pneus beaucoup plus tendre et beaucoup plus courte.

"Ce que nous espérons, c'est que les pneus ne dureront pas la moitié d'une course et que les gens pourront à nouveau choisir entre des pneus plus durs et une course avec un seul arrêt ou des pneus plus tendres et une stratégie à deux arrêts.

"Il s'agit d'essayer de ramener un peu de variabilité dans la stratégie des pneus qui a manqué un peu en 2017 mais qui avait si bien fonctionné en 2016."

Moteurs - quatre deviennent trois

Afin d'éviter que les coûts ne deviennent encore plus incontrôlables, la FIA a décidé que chaque pilote ne disposerait que de trois moteurs pour le calendrier élargi de 21 courses de cette saison.

Les recherches suggèrent que les équipes ont dépensé un total combiné de 1,3 milliard de livres sterling (1,8 milliard de dollars) en 2016.

En 2018, le défi reste le même, équilibrer la fiabilité et la performance, mais avec une unité de puissance en moins, les enjeux sont plus importants.

"Cela aura potentiellement un impact énorme sur les résultats du championnat cette année, de la dernière à la première place", a déclaré M. Scarborough.

"Honda a clairement eu des problèmes de fiabilité, Renault aussi, alors que Ferrari a été bien meilleure en tant qu'ensemble, même si elle a eu des problèmes", note Scarborough, soulignant les problèmes de l'équipe italienne lors des week-ends des Grands Prix de Malaisie et du Japon.

Certaines équipes ont ouvertement critiqué cette réduction, notamment McLaren et Red Bull, qui estiment qu'il s'agit d'une fausse économie.

"Il y aura beaucoup de pénalités sur la grille (en 2018) et ce que l'on détesterait, c'est que le championnat se décide sur les pénalités sur la grille", a déclaré Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull, en décembre.

"Nous en arrivons à un point où 21 courses pour trois moteurs, c'est vraiment dingue.

Le changement favorisera probablement Mercedes, qui a régné en maître dans l'ère du turbo hybride.

"Mercedes a été en mesure d'arriver avec un moteur presque parfait en 2014 - la bonne disposition, la façon dont la combustion allait fonctionner, les stratégies de contrôle du système hybride et la façon d'obtenir plus de puissance du moteur pendant les qualifications", explique Scarborough.

"Parce qu'ils étaient en avance sur la courbe, ils avaient aussi la fiabilité. Ils avaient le moteur parfait, alors que Ferrari, Renault et Honda n'avaient pas réussi à le concevoir du premier coup, ce qui les a obligés à essayer de rattraper leur retard les années suivantes.

L'équipe allemande a construit un nouveau moteur pour 2018 qui pourrait avoir des ratés, mais au vu de ses récents résultats, cela semble peu probable.

Sécurité du cockpit

L'un des changements les plus évidents et les plus impopulaires apportés aux voitures de 2018 concerne le halo.

Le dispositif de sécurité du cockpit, désormais obligatoire, a été conçu pour aider à protéger les pilotes contre les gros débris volants.

L'opinion générale est peut-être mieux résumée par Fernando Alonso, de McLaren.

"Je sais que d'un point de vue esthétique, c'est un gros impact... mais je ne veux plus de blessures mortelles", a déclaré M. Alonso à CNN l'été dernier.

Évoqué pour la première fois en 2015, le halo a fait l'objet de tests rigoureux et sera capable de résister à des impacts extrêmes.

READ : Halo suscite des réactions mitigées de la part des fans

Le halo a été conçu par un ingénieur de l'équipe Mercedes (bien qu'il ne s'agisse pas d'un design officiel de l'équipe allemande) et a été choisi devant l'"Aeroscreen" de Red Bull et le "Shield" de Ferrari.

La FIA admet volontiers que même si le halo est loin d'être parfait, il constitue une avancée importante en matière de sécurité.

"Il est évident que la tête du pilote est la seule pièce exposée sur la voiture en cas de différents types d'accidents", a déclaré M. Scarborough.

"Dans l'ensemble, il s'agit d'une amélioration de la sécurité. Aucun d'entre nous ne souhaite voir un pilote tué en direct à la télévision ou lors d'un test.

"En fin de compte, la sécurité a toujours augmenté et a toujours eu un impact négatif dans une certaine mesure. Vous perdez quelque chose - lunettes, casques, protection contre le renversement, déplacement des réservoirs de carburant, protection latérale du cockpit. De nombreux éléments ont privé le conducteur de sa visibilité".

M. Scarborough estime que de meilleures solutions se profilent à l'horizon et suggère que le halo pourrait offrir aux téléspectateurs de nouvelles vues améliorées des courses.

"Le halo est un compromis, une mesure provisoire pour améliorer la sécurité à court terme avant les changements de réglementation plus importants qui interviendront en 2021", explique-t-il.

"J'espère qu'ils placeront certaines des caméras embarquées sur le halo lui-même afin que nous puissions regarder le pilote de haut plutôt que de le regarder par-dessus son épaule.

Qui triomphera en 2018 ?

Les modifications apportées aux règlements sportifs et techniques sont peut-être légères par rapport à 2017, mais leur impact pourrait être majeur.

Il est difficile d'envisager que Mercedes poursuive sa domination - l'équipe allemande a remporté quatre titres consécutifs depuis 2014 - mais Scarborough s'attend à ce que Ferrari et Red Bull la poussent jusqu'au bout.

Lewis Hamilton bat Sebastian Vettel pour remporter son quatrième titre mondial en F1

"Je pense que Ferrari a encore une étape à franchir en termes de performance avec l'ensemble du package pour cette année. Du point de vue du moteur, ils seront très, très proches", a-t-il déclaré.

"Je pense qu'il est plus sûr que Mercedes gagne, que Red Bull gagne, que Ferrari gagne et que Force India soit quatrième.

"Au-delà, le milieu de terrain est tellement imprévisible cette année. Les Williams semblent très faibles tout d'un coup. Sauber pourrait faire du bon travail - ils ont le bon moteur (l'équipe basée en Suisse sera propulsée par des moteurs Ferrari 2018) et ils ont (le champion de F2 en titre) Charles Leclerc dans la voiture.

"Renault a vraiment pris de la vitesse à la fin de l'année dernière et McLaren pourrait faire un pas en avant. McLaren ou Renault pourraient essayer de devancer Force India. C'est un peu fou.

Suivez les hauts et les bas de la saison 2018 avec l' émission mensuelle de CNN sur la F1, The Circuit .

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com