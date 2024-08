- Forêts sous autorité de l'État: les ravages causés par les coléoptères à l'écorce sont moins importants jusqu'à présent

Le scolyte du pin a causé moins de ravages dans les forêts de l'État de Bavière cette année par rapport à 2023. La population de scolytes du pin a diminué de moitié par rapport à l'année précédente, selon un représentant de l'autorité à Regensburg.

D'ici la fin août, les forêts de l'État ont enregistré environ 500 000 mètres cubes d'arbres de conifères endommagés. During la même période l'année dernière, le volume d'arbres endommagés dépassait un million de mètres cubes.

La baisse est attribuée aux précipitations abondantes pendant le printemps et l'été, ainsi qu'aux mesures de lutte active contre le scolyte du pin. "Les nombreuses averses ont renforcé l'approvisionnement en eau des racines des arbres, améliorant ainsi leur résistance naturelle au scolyte du pin", a expliqué le représentant. Il y a également eu une diminution significative des infestations dans les régions gravement touchées du Frankenwald.

Les forêts de l'État de Bavière ont activement cherché et éliminé les arbres infectés dans la forêt grâce à des recherches intenses et précoces. Cela vise à prévenir la propagation de l'infestation aux arbres en bonne santé.

Une opération importante contre le scolyte du pin est en cours cette année par une nouvelle équipe de lutte contre le scolyte du pin. Cette équipe est composée de forestiers et de maîtres forestiers et offre une aide partout où c'est nécessaire pendant les mois d'été.

En raison de la situation Significativement améliorée, les forêts de l'État de Bavière prévoient une population de scolytes du pin Significativement plus faible pour l'ensemble de l'année 2024. Pour les mois d'automne et d'hiver, un suivi approfondi est prévu. Cela impliquera l'élimination des arbres infectés de la forêt pour maintenir la population initiale pour la prochaine saison aussi faible que possible.

