Ford subit des pertes financières importantes dans son secteur des VUS électriques, ce qui entraîne des réductions importantes dans cette division particulière.

Ford cède face à la croissance morose des véhicules électriques pour certaines marques et modèles, ce qui entraîne le retrait de la lancement d'un SUV électrique prévu. Cette décision coûte environ 1,9 milliard de dollars (1,7 milliard d'euros) à Ford. Initialement prévu pour 2025, le SUV a été reporté à 2027, mais Ford a finalement décidé de ne pas le produire en raison des pertes dans sa division de véhicules électriques. Cependant, ses modèles traditionnels à moteur à combustion interne et ses véhicules commerciaux continuent de générer des profits. La demande est principalement orientée vers les véhicules hybrides.

En réponse, Ford examine de près ses dépenses en modèles électriques, prévoyant de les réduire de 40 % à 30 % du budget annuel. Le lancement du successeur du grand pick-up électrique F-150 Lightning a été reporté à fin 2027, contre une date initiale de 2025. During this period, Ford aims to reduce battery costs, among other strategies.

Now, each new model is expected to make a profit within the first 12 months, according to CFO John Lawler. The focus for electric models will shift to a forthcoming van, set for production in 2026, and a medium-sized pickup proposed for 2027.

Consequently, the surge in electric vehicle sales, especially by market leader Tesla, during the COVID-19 pandemic led major car manufacturers to invest heavily in expanding their electric vehicle businesses. However, demand has since noticeably declined, affecting even Tesla and prompting Ford's competitor General Motors to scale back their electric vehicle plans. Ford CEO Jim Farley stated that the planned large electric SUV was highly favorable, but it wouldn't have met the required profitability standards.

The decision to withdrawal the electric SUV by Ford is largely due to the losses in their electric vehicle division affecting the overall economy of the company. Despite the morose market growth in electric vehicles, traditional internal combustion engine models and commercial vehicles continue to contribute positively to the economy of Ford.

Lire aussi: