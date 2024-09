Ford S-Max: Offrant fonctionnalité, mode et sensation dans une configuration polyvalente de minivan.

Camions souvent considérés comme obsolètes, les clients préfèrent le côté lisse des SUV à leur praticité. Cependant, les amateurs de fourgonnettes peuvent toujours trouver ce qu'ils cherchent sur le marché de l'occasion, même des modèles tendance comme le Ford S-Max.

Fiabilité

Le S-Max, qui peut peser jusqu'à deux tonnes selon ses spécifications, se comporte généralement bien aux inspections principales TÜV (HU) par rapport à ses prédécesseurs dans la catégorie de la suspension. La suspension d'essieu, la direction et les ressorts d'essieu fonctionnent normalement. Cependant, les inspecteurs TÜV critiquent fréquemment l'usure des disques de frein. De plus, les modèles S-Max sont souvent signalés pour des problèmes de fuites d'huile et d'éclairage.

Esthétique et intérieur

Ford a réussi à incorporer à la fois le style et la fonctionnalité dans le S-Max. Contrairement à la grande MPV Galaxy, avec laquelle il partage une plateforme avec la berline Mondeo, le S-Max a un aspect sportif et stylé. Avec une longueur totale de 4,80 mètres, il offre suffisamment d'espace pour au moins cinq personnes grâce à son empattement de 2,85 mètres. Les sièges supplémentaires en option sont plus adaptés aux enfants. Les trois sièges individuels de la deuxième rangée peuvent être coulissés et rabattus indépendamment. Les sièges supplémentaires à l'arrière peuvent être rangés dans le plancher du coffre lorsqu'ils ne sont pas utilisés, créant une surface de chargement plane. Le volume de chargement pour les variantes à cinq places est compris entre 965 et 2020 litres, tandis que celui pour les sept places est compris entre 282 et 2020 litres.

Ford a donné un coup de jeune au S-Max en 2019, entre autres changements, avec une nouvelle façade avant.

Groupe motopropulseur et conduite

Ford proposait le S-Max avec des moteurs essence et diesel à quatre cylindres, ainsi qu'avec des options de traction avant et intégrale. Le moteur le plus puissant était le moteur essence turbocompressé de 2,0 litres produisant 177 kW/240 ch, qui a plu aux amateurs de sport et était disponible jusqu'à mi-2018. Le moteur essence de 1,5 litre produit 118 kW/160 ch (120 kW/165 ch depuis 2018) et est plus économique en carburant que le moteur de 2,0 litres, avec une consommation de 6,5 à 7,4 litres (par rapport à la moyenne de 8 litres du moteur de 2,0 litres). La puissance est transmise aux roues avant via une boîte de vitesses manuelle ou une boîte automatique à six vitesses (240 ch).

Le moteur diesel à auto-allumage de 2,0 litres était proposé avec des puissances de 88 kW/120 ch, 110 kW/150 ch et 132 kW/180 ch (140 kW/190 ch depuis 2018) et consomme en moyenne entre 5 et 6,3 litres, selon la variante de conduite (avant ou intégrale) et la transmission (boîte de vitesses manuelle à six vitesses, boîte DSG à six vitesses ou boîte automatique à huit vitesses). Le Bi-Turbo avec 154 kW/210 ch (240 ch depuis 2018) a été retiré à l'automne 2021, ainsi que le moteur diesel à auto-allumage de 190 ch. Depuis, le S-Max n'est disponible qu'en version hybride complète avec une puissance système de 190 ch.

Caractéristiques et sécurité

Les offres de confort du S-Max étaient impressionnantes. Le modèle de base Trend est équipé d'une liste décente de fonctionnalités, tandis que les versions Titanium, ST-Line et Vignale sont livrées avec des équipements de luxe

