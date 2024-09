Ford Ranger Véhicule hybride électrique: Ceci est une camionnette qui peut être chargée.

Après près de trois ans depuis sa sortie initiale, Ford s'apprête à lancer une variante hybride rechargeable de la Ranger prochainement cet été. La plage d'autonomie entièrement électrique attendue est d'environ 50 km, considérée comme modérée, mais Ford anticipe que cette version aura un impact considérable, en particulier auprès d'un certain public cible.

Au salon IAA Transportation à Hanovre (jusqu'au 22 septembre), Ford présentera pour la première fois la version PHEV de sa camionnette Ranger. Cette rechargeable est équipée d'un nouveau groupe motopropulseur, composé d'un moteur essence turbo de 2,3 litres et d'un moteur électrique, offrant une puissance combinée de 279 ch. La puissance est transmise à toutes les roues via une boîte de vitesses automatique à 10 rapports. La Ranger PHEV est disponible à partir de 53 181 €, avec les premières livraisons prévues pour l'été prochain.

La batterie de 11,8 kWh net permet une autonomie entièrement électrique d'environ 50 km. Cette rechargeable offre un couple record de 690 Nm, une caractéristique jusqu'à présent absente de la gamme de modèles Ranger, qui était uniquement proposée avec différents moteurs diesel et essence en Allemagne. Tout comme ces modèles, la version rechargeable offre une capacité de chargement utile allant jusqu'à une tonne et une capacité de remorquage allant jusqu'à 3,5 tonnes.

Optimisme pour les ventes accrues avec le PHEV

La Ranger, similaire à son presque jumeau, la VW Amarok, a été introduite sur le marché il y a deux ans. Malgré une entrée tardive sur le marché, Ford espère que cette variante verra une augmentation notable des ventes grâce au système électrique qui peut alimenter plusieurs appareils électriques simultanément. La version de base offre une puissance de 2,3 kW, tandis que la version optional offre une puissance de 6,9 kW et deux connexions supplémentaires de 16 A.

La Ford Ranger PHEV sera disponible en XLT (à partir de 53 181 €), Wildtrak (à partir de 62 225 €) et en édition spéciale Stormtrak (à partir de 69 008 €). Par rapport au modèle diesel le plus puissant avec 240 ch, la PHEV en édition Wildtrak coûte 2 500 € de moins. La rechargeable sera fabriquée dans l'usine sud-africaine de Silverton, comme les autres modèles.

