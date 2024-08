Ford Mondeo est soumis à une inspection TÜV avec des luminaires et des luminaires sombres

La Ford Mondeo, une option milieu de gamme sur le marché de l'occasion, est généralement abordable. Cependant, il est crucial pour les acheteurs potentiels de prendre en compte l'historique d'entretien du véhicule, étant donné la tendance de la Mondeo à faire beaucoup de kilomètres. Négliger cet aspect pourrait entraîner divers problèmes lors de la visite technique obligatoire (MOT).

Aperçu Historique

La cinquième génération de la Mondeo a été introduite en 2014, ayant subi un restylage en 2019 et étant la première à proposer une version hybride. La production de la cinquième génération s'est arrêtée en 2022, son successeur, la sixième génération, n'étant plus disponible en tant que modèle neuf.**

Types de Châssis et Versions

Ford a fabriqué la cinquième génération de la Mondeo sous forme de break, de berline et de break (Turnier).

Détails de la taille (fourni par l'ADAC)

Longueur : 4,87 à 4,88 mètres

Largeur : 1,85 mètre

Hauteur : 1,48 à 1,50 mètre (break et berline) ou 1,55 mètre (break)

Espace de chargement : 550-1446 litres (break), 383 litres (berline) ou 525-1630 litres (break)

Avantages

Par rapport à ses versions précédentes, la cinquième Mondeo s'est considérablement améliorée, en particulier en termes de suspension et de performance des freins, selon le "Auto Bild TÜV-Report 2024". Les freins à pied et de stationnement ont également présenté des taux de défaillance réduits, les tuyaux et les flexibles de frein fonctionnant exceptionnellement bien.

Inconvénients

Malgré ses forces, la Mondeo n'est pas sans faiblesses. Les disques de frein, par exemple, ont tendance à montrer une usure considérable, tandis que la perte d'huile est un problème courant dans toutes les années de production. Les systèmes d'échappement fonctionnent également moins bien que prévu.

Fiabilité

Selon les données de l'ADAC, la Mondeo tend légèrement vers des pannes plus fréquentes. Elle se classe généralement dans la moyenne ou en dessous dans les statistiques de panne pertinentes.

Les points faibles courants comprennent l'alternateur dans les modèles de 2016 et la pompe à carburant dans les modèles de 2019. La batterie de démarrage est également connue pour poser des problèmes dans les modèles de 2015-2017, 2020 et 2021.

Moteurs

La cinquième génération de la Mondeo propose des moteurs essence (allant de 92 kW/125 ch à 176 kW/240 ch) et des options diesel (avec une puissance allant de 85 kW/115 ch à 154 kW/209 ch). La variante hybride dispose d'un moteur à quatre cylindres et d'un moteur électrique qui délivrent une puissance de 138 kW/187 ch.

Prix de vente estimés des concessionnaires (selon la Trust en Automobile Allemande (DAT) avec kilométrage statistiquement prévu - trois exemples)

Mondeo Turnier 2.0 TDCi ST-Line AWD (6/2018) ; 110 kW/150 ch (quatre cylindres) ; 124 000 kilomètres ; 15 302 euros

Mondeo 2.0 Hybrid Limousine (6/2017) ; 103 kW/140 ch (quatre cylindres) ; 99 000 kilomètres ; 13 974 euros

Mondeo Turnier 2.0 EcoBlue Vignale AWD (6/2020) ; 140 kW/190 ch (quatre cylindres) ; 87 000 kilomètres ; 23 064 euros

