Ford met en œuvre des ajustements importants à son approche des véhicules électriques.

Ford a récemment révélé qu'il modifiait sa stratégie pour les véhicules électriques en Amérique du Nord, en proposant une gamme plus large d'options d'électrification, telles que des prix réduits et une autonomie accrue.

Le constructeur automobile a abandonné sa stratégie pour une nouvelle série de SUV entièrement électriques, optant plutôt pour des modèles hybrides qui offrent généralement une autonomie de batterie plus courte, mais une autonomie globale plus longue grâce à un moteur à essence. Ce virage coûtera au moins 400 millions de dollars à Ford, car ils doivent écrire à perte l'équipement de fabrication prévu pour les SUV électriques abandonnés. Le coût total pourrait potentiellement atteindre 1,5 milliard de dollars.

Ford a également mentionné qu'ils amélioreraient leur approvisionnement en batteries et augmenteraient l'efficacité de la fabrication pour réduire les coûts. Moins de 30 % des dépenses annuelles en capital de l'entreprise seront consacrées aux véhicules électriques purs à l'avenir, en baisse par rapport aux 40 % précédents.

Ford est en retard sur Tesla en termes de production de véhicules électriques aux États-Unis, mais son secteur de véhicules électriques se développe. Le Ford F-150 Lightning est le camion électrique le plus vendu aux États-Unis. Cependant, les véhicules avec technologie hybride gagnent en popularité aux États-Unis, ce qui incite Ford à s'adapter aux préférences actuelles des consommateurs.

Le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré : "Nous avons acquis des connaissances précieuses en tant que deuxième plus grande marque de véhicules électriques aux États-Unis sur ce que les consommateurs recherchent et valorisent, et ce qu'il faut pour rivaliser avec les meilleurs dans le monde entier à un prix abordable. Nous avons élaboré une stratégie qui offre aux clients le plus de choix possible et exploite nos forces."

Ford continuera à produire des véhicules électriques, mais à un rythme plus lent. Son prochain modèle électrique sera un utilitaire électrique prévu pour 2026, qui aidera à concurrencer Rivian, dont les utilitaires électriques sont populaires aux États-Unis grâce à un partenariat avec Amazon.

Par la suite, Ford créera ce qu'ils appellent un "camion électrique innovant", codifié "Project T3". Ils prévoient de le lancer dans la deuxième moitié de 2027, bien qu'il ait été initialement prévu plus tôt, Ford s'attend à des économies de coûts grâce à des améliorations dans la fabrication des batteries d'ici là.

"Un véhicule électrique économique commence par une batterie abordable", a affirmé Farley. "Si vous n'êtes pas compétitif sur le coût de la batterie, vous n'êtes pas compétitif."

Les modifications de la stratégie de Ford pour les véhicules électriques indiquent un virage vers plus de modèles hybrides dans le secteur des entreprises, qui offrent généralement une autonomie globale plus longue. Malgré le revers initial de 400 millions de dollars, Ford prévoit de consacrer moins de 30 % de ses dépenses annuelles en capital aux véhicules électriques purs, en se concentrant sur la réduction des coûts.

