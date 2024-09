Ford Galaxy: offrant un espace suffisant et une expérience de conduite fluide.

Le Ford Galaxy est un véhicule spacieux connu pour ses kilomètres parcourus élevés. Malgré certaines plaintes lors de l'inspection du véhicule (MOT), le TÜV met également en avant des aspects positifs. Quels sont les points à prendre en compte lors de l'achat d'un grand fourgon d'occasion?

L'espace est la marque de fabrique du Ford Galaxy III. Sa praticité quotidienne est impressionnante, pouvant accueillir jusqu'à sept passagers confortablement. Avec sa suspension luxueuse et des sièges massants en option, il offre également une expérience de voyage luxueuse. Cependant, sa consommation de kilomètres est souvent élevée, ce qui peut entraîner des critiques lors des inspections de véhicules (MOT).

Contexte du modèle

La troisième génération, qui partage la technologie avec la Ford Mondeo, a fait ses débuts en 2015. Le restylage de 2019 a apporté des mises à jour à la calandre. Ford a arrêté la production du Galaxy en 2023.

Le modèle d'origine de 1995 et la deuxième génération (2006 à 2014) étaient des projets communs avec VW et Seat, aboutissant à des modèles identiques tels que le Sharan et l'Alhambra pour chaque constructeur.

Carrosserie et versions

Le Galaxy est un grand fourgon avec cinq sièges standard, extensibles à sept avec l'installation de la troisième rangée en option. Une variante fonctionnant à la fois à l'essence et à l'éthanol (Flexifuel) a été introduite. Une version hybride a fait ses débuts en 2021, remplaçant les autres groupes motopropulseurs.

Dimensions (selon ADAC)

4,85 mètres x 1,92 mètre x 1,75 mètre (longueur x largeur x hauteur)

Volume du coffre : 689 à 2339 litres (sept places : à partir de 200 litres)

Points forts

À l'inspection MOT, les arbres de transmission et la suspension sont généralement exempts de problèmes, de même que le système de direction et ses joints. Le "Auto Bild TÜV Report 2024" indique que les tuyaux de frein causent rarement des soucis et que le fonctionnement des freins est bon.

Pièges à éviter

Le système d'éclairage présente un taux moyen de plaintes. Les disques de frein se révèlent moins satisfaisants lors de l'inspection MOT, étant souvent usés et même lors de la première vérification. Les fuites d'huile sont un problème récurrent dans toutes les années modèles. Le test d'émission de gaz d'échappement (AU) est parfois réussi, mais pas toujours.

Tendances de panne

Selon les statistiques de l'ADAC, les véhicules des premières années d'immatriculation 2016 et 2017 ont de bonnes notes. Cependant, les modèles de 2018 ont de mauvaises notes en raison de batteries de démarrage défectueuses, que l'ADAC identifie comme un point chaud de panne.

Les nouveaux véhicules ne sont plus inclus dans la collecte de données du club en raison du faible nombre d'immatriculations.

Moteurs

Essence (quatre cylindres, traction avant) : 118 kW/160 ch à 177 kW/240 ch

Diesel (quatre cylindres, traction avant et intégrale) : 88 kW/120 ch à 177 kW/240 ch

Flexifuel (fonctionnement à l'essence et à l'éthanol, quatre cylindres) : 107 kW/145 ch

Hybride (moteur essence et moteur électrique, traction avant) : Puissance système 140 kW/190 ch

Valeur de revente selon la confiance allemande en l'automobile (DAT) avec kilométrage statistiquement prévu - trois exemples de prix

Galaxy 2.5 Duratec FHEV Hybrid Edition (6/2021) ; Puissance système : 140 kW/190 ch (moteur essence + moteur électrique) ; 49 000 kilomètres ; 24 967 euros.

Galaxy 2.0 EcoBlue Business AWD Start/Stop (6/2018) ; 140 kW/190 ch (moteur essence) ; 126 000 kilomètres ; 19 722 euros.

Galaxy 1.5 EcoBoost Business Start/Stop (6/2017) ; 118 kW/160 ch (moteur essence) ; 121 000 kilomètres ; 15 997 euros

Lors de la consideration de l'achat d'un Ford Galaxy d'occasion, tenez compte de sa réputation de kilomètres parcourus élevés en raison de son espace et de sa praticité quotidienne. Lors de l'inspection du véhicule (MOT), des problèmes avec les disques de frein et les fuites d'huile ont été signalés comme étant fréquents.

