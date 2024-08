En raison du Championnat d'Europe de football de l'UEFA, les établissements d'hébergement en Allemagne ont enregistré plus de nuitées au premier semestre 2024 qu jamais auparavant. Au cours des six premiers mois, 223,2 millions de nuitées ont été enregistrées, selon l'Office fédéral de la statistique. Cela représente une augmentation de 870 000 nuitées ou 0,4 % par rapport à la première moitié de 2019, la période de référence précédente.

Juin a été relativement faible avec 48,7 millions de nuitées. Cela représente une baisse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Cela est dû uniquement à la retenue des voyageurs nationaux, car les événements de football ont attiré 8,7 millions de nuitées de la part de visiteurs étrangers. Cela représente une augmentation de 15,7 % par rapport à l'année précédente et la valeur de juin la plus élevée jamais enregistrée. Tous les établissements d'hébergement avec plus de dix couchages sont inclus.

Communiqué de presse Destatis Nuitées 6/2024

