- Fonds alloués à la reconstruction pour un montant total de 42,5 millions d'euros

Subventions supplémentaires pour l'amélioration de la ville de Bad Neuenahr-Ahrweiler

Selon les ministres Ebling (SPD, Intérieur) et Schmitt (FDP, Économie), la municipalité de Bad Neuenahr-Ahrweiler a obtenu des décisions de financement d'une valeur de 42,5 millions d'euros. Cela a été annoncé lors de la cérémonie de pose de la première pierre pour les installations dans le Kurpark, où un nouveau centre de vie et de tourisme est en projet, comprenant une salle de spectacle, une bibliothèque et une auberge.

Amélioration de la vie locale et du tourisme

Les ministres ont expliqué que ce projet ajoutait un chapitre de plus à l'amélioration de la qualité de vie des habitants et au développement du tourisme à Bad Neuenahr-Ahrweiler. Les gouvernements fédéral et régional accélèrent actuellement les projets de construction dans le Kurpark avec environ 11 millions d'euros de financement. Un soutien financier supplémentaire est prévu pour les périodes à venir.

Aide financière pour la reconstruction de l'infrastructure

Le fonds unique "Aide au redémarrage 2021" des trésoreries fédérale et régionale offre un soulagement financier pour la reconstruction des structures endommagées par les fortes précipitations et les inondations des 14 et 15 juillet 2021. Jusqu'à présent, environ 922 millions d'euros ont été accordés du Fonds de redémarrage pour la restauration de l'infrastructure publique dans tout le Palatinat rhénan, comme l'a annoncé le ministère de l'Intérieur.

Catastrophe des inondations de 2021

Malheureusement, l'incident d'inondations de 2021 a laissé 136 morts dans le Palatinat rhénan, avec 135 décès dans la vallée de l'Ahr. Une personne est toujours portée disparue. Des centaines de maisons ont été détruites, et des routes et des ponts ont été emportées.

Restauration de la communauté Après la catastrophe des inondations de 2021, la municipalité de Bad Neuenahr-Ahrweiler bénéficiera du fonds "Aide au redémarrage 2021", permettant la reconstruction et la récupération de l'infrastructure.

Revitalisation de la communauté Suite à l'augmentation des subventions pour l'amélioration de la ville, la reconstruction des structures endommagées et la construction de nouvelles installations à Bad Neuenahr-Ahrweiler contribueront à sa revitalisation et promouvront la vie locale et le tourisme.

