La Klassik Stiftung Weimar vise à améliorer les conditions de ses Collections graphiques avec un nouveau bâtiment. Les gouvernements fédéral et régional investissent environ 15,1 millions d'euros dans cette construction pour l'espace de dépôt et les ateliers de restauration, comme l'a annoncé un porte-parole après la cérémonie de pose de la première pierre symbolique. Le bâtiment sera directement connecté au dépôt de musée central au nord de Weimar et devrait être achevé et opérationnel d'ici la fin de 2026. Les Collections graphiques, comptant environ 230 000 œuvres, offrent une vue d'ensemble de l'estampe européenne du 15ème au 21ème siècle, y compris des chefs-d'œuvre du polymathe de la Renaissance Léonard de Vinci à l'icône de l'art pop Andy Warhol. Les œuvres de la collection sont exposées dans les musées de la fondation et sont également fréquemment prêtées à des expositions dans d'autres musées.

En plus des espaces de dépôt avec des conditions de stockage climactisées optimales et des ateliers, le bâtiment abritera également un laboratoire spécialisé dans l'analyse de matériaux graphiques et des bureaux. La fondation vise non seulement à préserver la collection pour les générations futures, mais aussi à fixer de nouveaux standards climatiques dans la construction, a souligné la présidente de la Klassik Stiftung, Ulrike Lorenz. Un système géothermique assurera le chauffage et la climatisation, les panneaux solaires fourniront de l'électricité, et la toiture verte réduira la chaleur gagnée par le bâtiment les jours de forte chaleur.

La Klassik Stiftung, la deuxième plus grande fondation culturelle d'Allemagne, comprend plus de 27 musées, châteaux, maisons historiques et parcs.

