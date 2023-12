Florida State, exclu des College Football Playoff malgré son invincibilité, se fait écraser par la Géorgie lors d'une victoire historique

Mais samedi, lors de l'Orange Bowl, Florida State a dû faire face à une défaite historique de la part de la Géorgie (6e), menée 42-3 à la mi-temps, et s'est inclinée sur le score final de 63-3 au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride.

La marge de victoire de 60 points est la plus importante jamais enregistrée dans un bowl game, battant le record de la Géorgie de l'année dernière, lorsque les Bulldogs avaient battu TCU 65-7 dans le match de championnat national, remportant ainsi le deuxième titre consécutif du programme.

Plus de 20 joueurs des Seminoles ont choisi de ne pas participer au bowl game, y compris le quarterback Tate Rodemaker. Le nouveau Brock Glenn a commencé le match pour Florida State et a eu du mal, lançant 139 yards et deux interceptions en 9 passes sur 26. La Géorgie a terminé avec un total de 673 yards.

Les Seminoles et les Bulldogs terminent tous deux la saison sur un score de 13-1.

Le match s'est déroulé quelques semaines après que FSU ait été exclue de façon controversée des séries éliminatoires, faisant des Seminoles la première équipe invaincue d'une conférence Power-5 majeure à être exclue des séries éliminatoires depuis leur création en 2014.

Le comité de sélection, composé de 13 membres, a choisi de sélectionner le Michigan (13-0), Washington (13-0), le Texas (12-1) et l'Alabama (12-1) comme les quatre équipes des séries éliminatoires.

Cette exclusion a suscité de vives critiques de la part des responsables d'établissements scolaires, qui s'en sont pris aux priorités du comité de sélection. La FSU a intenté une action en justice contre la Conférence de la Côte Atlantique pour mauvaise gestion, et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a même mis de côté un million de dollars pour les frais de justice au cas où l'équipe souhaiterait mener une guerre juridique à propos de son exclusion.

Une victoire de la FSU sur la Géorgie aurait donné plus de crédit aux plaintes de l'équipe et lui aurait permis d'affirmer qu'elle devrait être la véritable championne nationale. Une défaite, en revanche, donnerait au comité l'occasion de dire : "Nous vous l'avions bien dit".

La Géorgie, quant à elle, avait ses propres griefs à l'égard de son exclusion des éliminatoires. Les Bulldogs ont remporté les deux derniers championnats nationaux et leur défaite contre l'Alabama dans le match de championnat de la Southeastern Conference a été la première depuis plus de deux saisons.

Pourquoi la commission a-t-elle exclu FSU ?

Le College Football Playoff est sélectionné par un comité plutôt que sur la base d'un simple bilan victoires/défaites, en partie parce que les équipes de football universitaire ont des calendriers très différents.

Le comité, composé de directeurs sportifs et d'anciens entraîneurs et joueurs, classe les équipes en fonction de leur jeu sur le terrain et tient compte des championnats de conférence, de la force du calendrier, de la concurrence directe et des résultats comparatifs des adversaires communs.

Jordan Travis, le quarterback vedette de la FSU, s'est blessé le mois dernier et, bien que l'équipe ait continué à gagner sans lui, son attaque a connu de sérieuses difficultés. Lors de son dernier match, les Seminoles se sont imposés 16-6 face aux Cardinals de Louisville pour remporter le titre de l'ACC à Charlotte, en Caroline du Nord.

S'exprimant sur ESPN, le président du comité du College Football Playoff, Boo Corrigan, a déclaré que FSU avait été écartée du carré final en raison de la blessure de Travis. "Florida State est une équipe différente de ce qu'elle était au cours des 11 premières semaines", a-t-il déclaré.

L'entraîneur de la FSU, Mike Norvell, a dénoncé cette décision, estimant qu'elle ne tenait pas compte de ce qui était censé être le plus important : les résultats sur le terrain.

"Je suis dégoûté et exaspéré par la décision prise aujourd'hui par le comité de retirer ce qui a été gagné sur le terrain parce qu'un petit groupe de personnes a décidé qu'il savait mieux que les résultats des matchs", a-t-il déclaré.

Wayne Sterling, Jill Martin et Zoe Sottile de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com