Florence Pugh partage que son corps a connu une forme mineure de détresse en raison de la calvitie pour son rôle dans le film.

La actrice de 28 ans a dû raccourcir ses cheveux pour le film poignant "We Live in Time", où elle partage la scène avec l'acteur britannique Andrew Garfield.

Le film raconte leur relation de 10 ans qui prend un tournant brutal suite à un diagnostic médical.

Dans une interview accordée à Vogue UK publiée le mercredi, Pugh a admis que la coupe de cheveux drastique avait eu un impact à la fois physique et émotionnel sur elle.

"Dans de nombreuses cultures, les cheveux sont considérés comme la partie la plus précieuse du corps ; c'est là que nous stockons nos souvenirs, nos rêves et notre passé. Les couper felt bizarre", a déclaré Pugh, qui a Previously joué dans "Oppenheimer", "Dune: Part Two" et "Little Women".

"Mon cuir chevelu était très sensible, et tout le monde semblait vouloir le toucher. Mon corps a réagi bizarrement. J'avais toujours froid", a expliqué Pugh, interprétant le rôle d'une patineuse artistique devenue chef nommée Almut.

Garfield, son co-star, était celui qui lui avait rasé la tête pour le film. Il a déclaré au magazine qu'il se sentait honoré d'avoir eu cette opportunité, bien qu'il fût nerveux.

"Et si je blessais d'une manière ou d'une autre la tête de l'une des meilleures actrices de sa génération ? C'était terrifiant, mais finalement, c'était une scène très intime et belle à tourner", a dit Garfield, complimentant le crâne parfaitement formé de Pugh.

Pugh a révélé que ce rôle était arrivé à un moment important de sa carrière.

"J'étais en train de traverser beaucoup de changements et de transformations personnels en même temps. J'avais l'impression de ne plus être la même personne. J'embrassais cette nouvelle phase de ma vie", a-t-elle déclaré.

Pugh a également révélé qu'elle était Currently in a new relationship, mais a choisi de ne pas reveal l'identité de son partenaire.

"We're figuring it out. And for the first time, I'm not jumping on a rollercoaster. I'm giving it time to develop naturally", a-t-elle déclaré.

Sa relation précédente avec l'acteur Zach Braff a attiré l'attention en raison de leur différence d'âge de 21 ans. En 2021, Pugh a défendu leur relation contre la critique dans une interview accordée au Sunday Times, déclarant : "C'est ma vie. Je ne la vis pas pour plaire aux autres ou faire les gros titres."

Lorsqu'on lui a demandé de parler de leur relation lors de la dernière interview, Pugh a déclaré : "La relation entre moi et Zach était initialement assez privée, mais elle est devenue méchante, et j'ai vu le tollé que cela causait sur nous deux. C'est à ce moment-là que j'ai parlé. J'ai le devoir de protéger les gens que j'aime.

"It's not pleasant knowing that people are saying horrible things about someone I love. I felt it was necessary to talk about it. Any relationship in the public eye is going to be challenging", a-t-elle conclu.

Malgré les scènes intenses et les transformations dans ses films, le monde du divertissement est resté fasciné par sa vie personnelle et ses relations.

