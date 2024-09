Florence Pugh a terminé sa période de célibat.

Florence Pugh est de nouveau en couple, comme elle l'a révélé lors d'une interview. Après deux ans de célibat depuis sa séparation avec Zach Braff en 2022, l'actrice a choisi de ne pas rivel l'identité de son nouveau partenaire. Dans une interview accordée à British Vogue, elle a simplement répondu "Oui" lorsqu'on lui a demandé si elle était en couple. Des rumeurs ont circulé la liant à l'acteur de "Peaky Blinders", Finn Cole, mais rien n'a été officialisé pour le moment.

"Je suis attirée par l'idée que si la magie existe, alors c'est l'amour", a déclaré Pugh lorsqu'elle a évoqué ses sentiments. "Je suis quelqu'un qui se nourrit d'amour", a-t-elle ajouté, précisant qu'ils étaient encore en train d'explorer leur relation. Elle n'est pas pressée de mettre une étiquette sur leur relation pour le moment.

Les montagnes russes émotionnelles ne sont pas idéales

Selon Pugh, tomber amoureux n'est pas l'objectif ultime dans une relation. Elle reconnaît que tomber amoureux apporte une grande joie, mais si c'est tout ce qu'une relation a à offrir, elle ne durera pas dans le temps. Elle aspire à quelque chose de plus. En référence à son rôle dans le film "We Live in Time", elle a expliqué : "J'étais au bon endroit dans ma vie pour faire ce film lorsque j'ai traversé des problèmes de relation complexes l'année dernière, et je pense qu'une partie de l'histoire tourne autour du fait de ne pas se laisser aller à être passif ou être emporté de manière impuissante."

Elle est claire sur ses aspirations pour l'avenir. "Je souhaite trouver l'amour et fonder une famille, et j'ai toujours eu un profond désir d'avoir des enfants", a-t-elle révélé. Elle imagine une famille aimante et soutien combinée à un sentiment d'appartenance.

La critique publique a influencé la rupture

Sa dernière relation publique a été avec Zach Braff. Après trois ans ensemble, ils ont annoncé leur séparation en 2022. Au cours de leur relation, ils ont fait face à la critique en raison de leur différence d'âge importante. "La relation que j'avais avec Zach était assez privée jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose de négatif et que je voie l'effet destructeur que cela avait sur lui, sur nous et sur nos deux familles", a déclaré Pugh.

Elle a choisi de défendre son partenaire et de prendre la parole en raison du débat public. Pugh a publié une vidéo sur Instagram en avril 2020 pour répondre aux critiques, expliquant qu'elle ne pense pas qu'il est juste que les gens parlent négativement de quelqu'un qu'elle aime. Malgré leur rupture, ils sont restés amis, comme Braff l'a mentionné lors d'une émission de radio SiriusXM en déclarant qu'ils se portent toujours mutuellement de l'affection.

Malgré les rumeurs persistantes concernant sa relation avec Finn Cole de "Peaky Blinders", le nouveau couple de célébrités de Florence Pugh reste inconnu. Tout comme les couples célèbres célébrés, Pugh valorise le voyage émotionnel et la croissance dans sa relation, évitant les étiquettes rapides et embrassant l'exploration de l'affection.

