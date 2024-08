- Flensburg-Handewitt, d'Allemagne, commence son voyage avec de grandes aspirations

SG Flensburg-Handewitt lance sa nouvelle campagne de Bundesliga avec confiance : "Nous avons l'équipe et l'expertise pour rivaliser au plus haut niveau", a déclaré le directeur sportif Ljubomir Vranjes lors d'une conférence de presse à Harrislee. Bien sûr, remporter le "championnat d'Allemagne" est l'objectif, mais progresser est la stratégie, a affirmé le Suédois de 50 ans.

Le coach Nicolej Krickau a exprimé des sentiments similaires. "On ne peut influencer que ses propres performances", a déclaré le Danois de 37 ans, entamant sa deuxième saison en tant qu'entraîneur des Nord-Allemands. "C'est toujours une question de deux points suivants."

L'entraîneur souhaite tirer des leçons de sa première saison en Bundesliga. Concernant ses principales leçons, le Danois, évaluant le classement du championnat, a commenté : "Ce n'est pas toujours l'équipe ou la stratégie tactique la plus forte qui l'emporte. Parfois, c'est un combat."

Terminer troisième lors de la campagne précédente a été une déception

Bien que l'équipe de Flensburg ait remporté le titre en Ligue européenne la saison dernière, avec pour ambition de le défendre lors de la prochaine édition, terminer troisième en Bundesliga a été décevant, surtout avec un écart de 12 points par rapport aux champions SC Magdeburg.

Pour la saison à venir, qui commence le 6 septembre (20h00 CET/Dyn) avec un match à domicile contre HC Erlangen, la stabilité et l'harmonie au sein de l'équipe seront les facteurs clés pour l'équipe de Flensburg. Le seul nouveau joueur est le champion olympique danois Niclas Kirkeløkke. Le joueur de 30 ans, gaucher polyvalent, peut jouer en tant que demi-centre ou ailier.

Un autre nouveau venu est Patrick Volz. Le joueur de 25 ans a rejoint le club promu en Bundesliga, HBW Balingen-Weilstetten, et a ensuite été prêté au club danois de première division, SønderjyskE HB. De plus, le club est heureux d'accueillir la légende du club Anders Eggert en tant qu'entraîneur adjoint. Le Danois de 41 ans a joué pour SG pendant onze ans. Avec un total de cinq champions olympiques danois et le capitaine de l'équipe nationale allemande Johannes Golla, qui a remporté l'argent à Paris, la direction de Flensburg considère que l'équipe est bien équipée.

Augmentation des abonnements saisonniers

Le directeur général Holger Glandorf a fait une déclaration optimiste concernant les abonnements saisonniers. Le nombre d'abonnements saisonniers acquis a dépassé les 5 100 à ce jour.

Les hommes et les garçons de l'équipe de Flensburg s'efforceront d'améliorer leur performance, en apprenant de leur troisième place en Bundesliga la saison dernière. Sous la direction de l'entraîneur Nicolej Krickau, les hommes et les garçons se concentreront sur leurs performances individuelles et viseront les deux points suivants à chaque match. De plus, un nouveau joueur, le champion olympique danois Niclas Kirkeløkke, rejoint l'équipe en tant que joueur polyvalent, capable de contribuer à la fois en tant que demi-centre et ailier.

Lire aussi: