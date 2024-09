Flensburg est menacée de relégation, tandis que les équipes leaders progressent.

Flensburg-Handewitt, tenants du titre de la Bundesliga de handball, ont commencé leur saison en force avec un impressionnant déluge de buts. Après deux défaites décevantes en Ligue des champions, le duo vedette a remis les pendules à l'heure.

Dans leurs matchs d'ouverture, les champions de la ligue, SG Flensburg-Handewitt, ont écrasé HC Erlangen 42-28 et ont rapidement suivi avec une victoire de 39-25 contre TVB Stuttgart. Ces victoires ont consolidé leur place en tête du classement avec un parfait bilan de 4-0 et la meilleure différence de buts. "Notre performance était concentrée, surtout en première mi-temps", a déclaré le capitaine de l'équipe, Johannes Golla.

SC Magdeburg, champions et vainqueurs de la coupe l'an dernier, ont également montré leur force en s'imposant 32-26 contre HSV Hamburg. Malgré un début difficile et un retard de 1:4, une série de 5-0 leur a permis de prendre l'avantage et de le maintenir jusqu'à la mi-temps. La défaite contre le club hongrois Pick Szeged en match d'ouverture de la Ligue des champions ne semble avoir eu que peu d'effet sur leur performance, car ils ont remporté 4 points et se sont facilement remis en selle.

Récupération parmi l'élite

Les double vainqueurs de la saison, Magdeburg, menés par l'ailier gauche Matthias Musche et ses neuf buts, ont confirmé leur leadership après la mi-temps. Avec un départ en fanfare de 4-0, le pivot Gisli Kristjansson a commenté : "C'est génial de commencer la saison avec quatre points. Notre prochain match contre THW Kiel est le premier grand match de la saison."

Füchse Berlin a affronté un adversaire plus coriace contre SC DHfK Leipzig, s'imposant finalement 37-32. Le joueur mondial de l'année Mathias Gidsel a été le meilleur buteur du club de la capitale avec huit buts, tandis que le champion du monde U21 Tim Freihofer a continué à impressionner en tant que finisseur fiable, marquant sept buts. Comme Magdeburg, Füchse Berlin a également connu une défaite serrée lors du premier tour de la Ligue des champions.

Dans leurs matchs suivants, Füchse Berlin a réussi à surmonter leur revers en Ligue des champions, enregistrant également un départ parfait de 4-0 en Bundesliga. Leur prochain adversaire, SC DHB, représentait un défi de taille, mais Berlin l'a emporté de justesse avec un score de 37-32.

Après leur défaite en Ligue des champions, SC DHB a travaillé dur pour améliorer leur forme en championnat. Malgré la lourde défaite contre Füchse Berlin, ils ont fait preuve de résilience et chercheront à construire sur cette performance dans leurs prochains matchs.

