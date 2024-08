Flavor Flav soutient le compétiteur paralympique en finançant la famille pour assister à ses événements à Paris

Il y a quelques semaines, Mayhugh a publié une demande de financement participatif sur ses réseaux sociaux, demandant 10 000 $ pour soutenir le voyage de ses parents à Paris pour les Jeux paralympiques de 2024.

Flavor Flav, connu pour encourager les équipes américaines de water-polo lors des Jeux olympiques, a partagé le post de Mayhugh sur X mercredi dernier, en commentant : "Pensez à consacrer 18 ans à votre enfant, à assister à chaque entraînement et match, et à travailler deux ou trois jobs pour couvrir les coûts de l'équipement, pour finalement rater l'occasion de le voir concourir dans le plus grand match de sa vie."

En un rien de temps, Mayhugh a atteint son objectif grâce à la générosité de Flav et de ses supporters.

Paris marquera la deuxième participation de Mayhugh aux Jeux paralympiques, mais malheureusement, ses parents et autres spectateurs n'ont pas pu être présents lors de sa compétition à Tokyo.

Dans la demande de financement participatif, Mayhugh a mentionné que ses parents n'avaient jamais eu l'occasion de le voir concourir à l'international. Cependant, sur la plus grande scène de toutes à Paris, ils auront enfin la chance de le faire. Un donateur a même partagé qu'il et son fils, un enfant hémipégique avec paralysie d'un côté du corps, seraient présents pour regarder les Jeux.

Mayhugh souffre de paralysie cérébrale et a remporté des médailles d'or aux 100 m et 200 m en catégorie T37, ainsi qu'au relais mixte 4x100 m et une médaille d'argent aux 400 m T37 lors des Jeux de Tokyo.

Flavor Flav a exprimé sa gratitude pour les petites contributions dans un tweet le lendemain, en déclarant : "Je vois tant d'entre vous faire des dons de 5 $, et cela me touche profondément. Tout s'additionne et va très loin."

Par la suite, Flav a aidé l'athlète américaine de lancer du disque Veronica Fraley à couvrir ses frais de loyer pendant les Jeux olympiques de Paris, après qu'elle ait partagé ses difficultés financières sur X.

De plus, le rappeur du groupe Public Enemy a récemment aidé la gymnaste américaine Jordan Chiles à obtenir un collier en bronze personnalisé après qu'elle ait perdu sa médaille de bronze en raison de la décision du Comité international olympique.

Les parents de Mayhugh sont impatients de le voir concourir à nouveau, notamment aux Jeux paralympiques de Paris, grâce aux généreuses donations. Le soutien de Flavor Flav et la bonté des autres ont permis aux parents de Mayhugh d'assister enfin à un événement sportif international où leur fils brille.

