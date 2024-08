- Financement de l'agrandissement du musée Gunzenhauser

Le musée Gunzenhauser de Chemnitz va recevoir la somme de cinq cent mille euros des avoirs des anciens partis, organisations et organisations de masse de l'ex-RDA. Selon le ministère de la Culture de Dresde, ce financement servira principalement à l'extension du quatrième étage de la tour, notamment pour les offres éducatives.

Inauguré en 2007, le musée est un lieu culturel et touristique important de la ville et s'est développé en un lieu de rencontre, d'éducation culturelle et d'échange, selon les informations fournies.

La fondation Gunzenhauser contribue également

Avec ce financement et une contribution financière équivalente de la fondation Gunzenhauser, le musée pourra se renforcer en tant que lieu d'inspiration, notamment pour les jeunes, a déclaré Florence Thurmes, directrice générale des collections d'art. Ici, le conseil municipal des jeunes peut se réunir, des offres pour les classes d'école peuvent être proposées, ou une plateforme pour des discussions futuristes sur les sujets sociaux actuels peut être créée.

Le musée, situé dans un ancien bâtiment de la caisse d'épargne, abrite la importante collection privée du marchand d'art munichois Alfred Gunzenhauser (1926-2015), composée de plus de 3 000 œuvres d'art moderne classique de la deuxième moitié du XXe siècle.

Ce financement des anciens partis de l'ex-RDA et la contribution supplémentaire de la fondation Gunzenhauser renforceront considérablement les offres éducatives du musée. Le musée Gunzenhauser de Chemnitz est maintenant bien placé pour servir de hub éducatif, offrant des opportunités aux jeunes de s'engager avec l'art et les questions contemporaines.

