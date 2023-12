Quand les matchs ont-ils lieu ?

Final Four de la March Madness : ce qu'il faut savoir

Les matchs auront lieu samedi soir dans "The Big Easy" au Caesars Superdome :

Villanova Wildcats contre Kansas Jayhawks à 18 h 09 (heure de l'Est)

North Carolina Tar Heels contre Duke Blue Devils à 20 h 49 (heure de l'Est).

Les vainqueurs de chaque match s'affronteront dans le match pour le titre le lundi 4 avril à 21 h 20 (heure de l'Est).

À quoi faut-il s'attendre ?

Parmi les deux matchs, le second met en scène l'une des rivalités les plus célèbres du sport et est, sans surprise, le match dont tout le monde parle. Fait remarquable, la demi-finale de samedi entre Carolina et Duke, deux universités du même État, sera la première rencontre entre les deux équipes dans le tournoi masculin de la NCAA. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le match sera sentimental. Mike Krzyzewski, le légendaire entraîneur de Duke, a conduit son équipe jusqu'au Final Four à 13 reprises et a remporté cinq championnats nationaux. Avec cette saison, sa dernière avant de prendre sa retraite, il a établi le record du plus grand nombre de participations au Final Four dans l'histoire de la NCAA. La pression est à son comble pour que Duke gagne samedi soir et assure à Coach K la dernière victoire de sa carrière.

Avec toutes les discussions autour de la deuxième demi-finale, il serait compréhensible que les joueurs de Villanova et du Kansas se sentent sous-estimés. Pourtant, ce match pourrait avoir des allures de revanche, du moins pour les supporters. Il y a quatre ans, les deux équipes s'étaient rencontrées dans le Final Four, et les Wildcats avaient battu les Jayhawks sur le score de 95-79.

Selon Ticketmaster, les billets pour le Final Four à la Nouvelle-Orléans coûtent entre 195 et 1 000 dollars.

Si vous ne pouvez pas vous rendre en Louisiane, ne vous inquiétez pas : les autres matchs masculins seront diffusés sur TBS. Vous pouvez suivre les matchs en streaming sur le site officiel de la March Madness ou sur l'application NCAA March Madness Live.

Source: edition.cnn.com