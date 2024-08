- Fin perdue: argent au duo Ehlers/Wickler

Les volleyeurs de plage Nils Ehlers et Clemens Wickler ont échoué dans leur quête de l'or olympique, s'inclinant face aux favoris suédois David Ahman/Jonatan Hellvig 0:2 (10:21, 13:21) en finale au stade étincelant de la Tour Eiffel. Malgré la défaite, décrocher la médaille d'argent est le plus grand exploit de leur carrière. En finale, les Allemands n'ont trouvé aucun moyen de mettre la pression sur leurs adversaires.

La seule médaille d'or olympique précédente en volley-ball de plage masculin pour l'Allemagne avait été remportée par Julius Brink et Jonas Reckermann à Londres en 2012. Laura Ludwig et Kira Walkenhorst ont remporté le titre féminin à Rio de Janeiro en 2016. Les Allemands n'ont réussi à gagner qu'un seul jeu contre les jeunes numéros un mondiaux suédois.

Ehlers/Wickler, un duo depuis 2022, avaient pour objectif de remporter une médaille olympique dès le départ. reaches the final was still a surprise. En Paris, le duo a commencé en grande forme.

En demi-finale, les Allemands ont remporté leur première victoire contre les champions olympiques en titre Anders Berntsen Mol et Christian Sandlie Sørum de Norvège. Ehlers/Wickler commenceront leur campagne de championnat d'Europe aux Pays-Bas le mercredi.

Lire aussi: