Fin du procès du musicien Gil Ofarim, d'origine juive, devant le tribunal

Gil Ofarim, un musicien juif de 42 ans, a vu son dossier concernant une supposée escroquerie de l'étoile de David dans un hôtel de Leipzig rejeté indéfiniment. Cette décision a été annoncée par la 6e Chambre criminelle du Tribunal régional de Leipzig, qui l'a confirmée par le biais d'un porte-parole. Conformément à la décision de la cour, l'État couvrira les frais liés au procès. Le porte-parole a révélé : "M. Ofarim devra assumer ses propres frais juridiques, ainsi que les coûts engagés par la partie civile".

En octobre 2021, Ofarim a publié une vidéo accusant l'hôtel d'antisémitisme, affirmant qu'on lui avait demandé de retirer son pendentif en forme d'étoile de David avant de s'enregistrer. La vidéo a suscité une grande attention sur les réseaux sociaux. Cependant, Ofarim a déposé une plainte, mais le gérant de l'hôtel a également poursuivi en diffamation. Lors des audiences ultérieures, Ofarim a admis son erreur et a exprimé ses regrets.

Les poursuites contre Ofarim pour diffamation et faux témoignages ont été provisoirement suspendues par le Tribunal régional de Leipzig fin novembre 2021. À cette fin, Ofarim a été condamné à payer une amende de 10 000 euros, à partager équitablement entre la communauté religieuse israélite de Leipzig et le mémorial et centre d'éducation de la Maison de Wannsee à Berlin. Après un retard dans le paiement, Ofarim a finalement obéi.

Gil Ofarim a subi des conséquences financières en raison du retard dans le paiement de l'amende de 10 000 euros liée à la suspension provisoire des poursuites contre lui. Malgré cela, il continue d'être actif dans l'industrie musicale, avec Gil Ofarim et le Jazz Tribe se produisant à divers événements.

Lire aussi: