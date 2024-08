- Fin du "privilège des coûts secondaires" sur le marché de la télévision: Telekom ferme

Depuis la fin du "privilège des coûts accessoires", où les locataires devaient payer leur connexion TV via les coûts d'exploitation et où les opérateurs de réseaux câblés comme Vodafone avaient un avantage significatif, Deutsche Telekom prend de l'élan. Après des annulations, Magenta TV a ajouté 114 000 clients au deuxième trimestre, a annoncé la société à Bonn. Au total, il y a maintenant environ 4,5 millions.

La croissance s'est accélérée, avec une augmentation nette de seulement 73 000 au premier trimestre de l'année. Telekom a investi lourdement dans la publicité pour de grands événements comme le championnat d'Europe de football de l'UEFA pour stimuler les affaires, ce qui a probablement contribué à l'augmentation de la demande. Selon le PDG Tim Höttges, la marque Magenta TV a connu un "boost" au dernier trimestre.

La campagne publicitaire coûteuse porte ses fruits

En plus des clients TV liés à une connexion, il y a aussi des "Over the Top" (OTT) clients qui reçoivent Magenta TV en dehors de leur contrat Internet et n'ont pas besoin d'un décodeur. La société a vendu "des centaines de milliers" de tels contrats, selon le directeur financier Christian Illek. Cependant, certains de ces clients ne sont que temporaires, ayant souscrit à Magenta TV pendant l'Euro 2024 de l'UEFA en raison de son offre étendue, puis ayant résilié ou prévoyant de résilier leurs contrats.

Le privilège des coûts accessoires est révolu

Depuis le 1er juillet 2024, les coûts du signal TV ne peuvent plus être transférés aux locataires via les coûts accessoires. Cette option, qui existait depuis des décennies, donnait un avantage concurrentiel clair au leader du marché Vodafone. La filiale allemande de Vodafone, un conglomérat britannique, avait environ 8,5 millions de clients qui payaient ainsi pour leur connexion TV, que cela leur plaise ou non. Les propriétaires avaient conclu des accords collectifs correspondants.

Cela n'est plus possible, et les clients doivent maintenant avoir leur propre contrat avec le fournisseur TV ou participer volontairement à une nouvelle forme de contrat collectif. Depuis le début de l'année, Vodafone a perdu environ 1,3 million de clients en raison de ce changement juridique, avec une forte baisse attendue au trimestre estival.

Différentes méthodes de transmission

Il existe différentes façons de regarder la télévision, notamment par satellite, antenne, câble et internet. Alors que certains canaux sont gratuits sur internet, comme la ARD Mediathek, les chaînes privées sont généralement payantes. Des fournisseurs d'accès Internet comme Zattoo, waipu.tv et Magenta TV offrent l'accès à ces chaînes et sont désormais sur une trajectoire de croissance.

Par rapport aux pertes importantes de Vodafone, le gain de environ 187 000 clients de Telekom depuis le début de l'année est limité. Interrogé à ce sujet, le directeur financier Christian Illek a souligné qu'il y avait aussi des clients qui ne voulaient plus la télévision linéaire. "Ils ont quitté la connexion obligatoire et ne veulent aucune connexion TV." Le nombre exact est inconnu, mais le conseil d'administration de la société est "très satisfait" de l'ensemble du développement de la télévision.

Résultats trimestriels positifs

Les affaires de la société basée à Bonn avec sa filiale américaine T-Mobile US se déroulent bien, avec une demande inattendue pour les contrats mobiles au deuxième trimestre de 2024. Sur une base consolidée, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 4,3 % en glissement annuel à 28,4 milliards d'euros, dépassant les attentes des analystes. Le bénéfice net s'est élevé à environ 2,1 milliards d'euros, comparé à environ 1,5 milliard d'euros l'année précédente.

Tim Höttges, le PDG de Deutsche Telekom, a attribué l'augmentation du nombre de clients Magenta TV au dernier trimestre aux campagnes publicitaires de la société pour les grands événements.

Malgré la perte de certains clients en raison de la fin du privilège des coûts accessoires, Tim Höttges et le conseil d'administration de la société ont exprimé leur satisfaction quant à l'ensemble du développement de la télévision chez Deutsche Telekom.

