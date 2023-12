Fin des séries télévisées : Les meilleurs et les pires adieux de 2023, de "Succession" jusqu'à la fin

Dans une autre rupture avec le passé, qui doit beaucoup à "Lost", il est également devenu courant que les émissions décident de se terminer longtemps à l'avance et se préparent à le faire, un facteur qui distingue les programmes mentionnés de ceux qui se terminent sans avoir eu l'avantage d'élaborer une fin claire.

Le débat sur les fins de séries est devenu un véritable sport de spectateur, qu'il s'agisse des ardents défenseurs et critiques de "The Sopranos", des personnes qui se sont senties déçues par "Seinfeld" (Larry David pourra-t-il faire mieux dans "Curb Your Enthusiasm" l'année prochaine ? Nous verrons) ou de la fin surréaliste de "St. Elsewhere", qui reste un point de repère pour ce qui est de prendre des virages importants et inattendus.

S'il est difficile de produire un grand final pour une série médiocre, il est tout à fait possible d'en foirer un grand.

Quelles sont donc les séries qui ont réussi à atterrir, et celles qui n'ont pas réussi ? Voici un aperçu de quelques-unes des séries qui se sont achevées en 2023, par ordre décroissant de satisfaction. Quelques spoilers à venir (notamment dans les liens vers les critiques complètes), et une note de bas de page : cette liste exclut "Tom Clancy's Jack Ryan" d'Amazon et les séries policières de FX "Mayans M.C." et "Snowfall", qui se sont terminées après quatre, cinq et six ans. Bien que j'aie regardé ces trois séries pendant un certain temps, je n'ai pas continué à les regarder d'assez près pour évaluer correctement la façon dont elles se terminaient.

Succession(4 saisons, HBO) : La meilleure série de l'année a, sans surprise, produit le résultat le plus impressionnant, en commençant par la décision courageuse de tuer Logan Roy (Brian Cox) au début de la saison, avant de laisser la véritable bataille de succession se dérouler. Un candidat au Panthéon des fins de séries, rien que pour la lecture par Jeremy Strong de la réplique "Je suis l'aîné des garçons".

Billions(7 saisons, Showtime) : Après sept saisons et la lourde tâche de remplacer la star Damian Lewis, la série l'a fait revenir pour un dernier affrontement avec le milliardaire Michael Prince (Corey Stoll) dans un effort coordonné pour contrecarrer ses ambitions présidentielles, dans le cadre d'une saison pleine de rebondissements qui s'est montrée à la hauteur de ce que cette série au carrefour du pouvoir, de l'argent et de la politique a offert à son apogée.

Barry(4 saisons, HBO) : Une dernière saison inégale a entaché cette comédie jusqu'alors terriblement sombre des co-créateurs Bill Hader et Alec Berg, qui s'achemine vers une fin sanglante et apparemment inévitable pour le tueur à gages qui voulait juste être un acteur. Un bon exemple d'une série qui a franchi la ligne d'arrivée selon ses propres termes, mais pas au niveau que l'on aurait pu espérer.

Ted Lasso(3 saisons, Apple TV+) : Les producteurs ont évité de qualifier cette série de "finale", mais la dernière série d'épisodes a agréablement et convenablement conclu l'histoire de l'entraîneur de football Ted Lasso (Jason Sudeikis) et de ses aventures au Royaume-Uni, tout en laissant des pistes intrigantes pour l'avenir.

Reservation Dogs"(3 saisons, FX/Hulu) : La série douce-amère sur les jeunes Amérindiens dans l'Oklahoma rural s'est terminée sur une note discrète qui correspondait bien au ton général de la série, mais d'une manière si discrète qu'elle n'a pas vraiment laissé d'impression durable.

The Crown(6 saisons, Netflix) : Alors que le final ramène de manière appropriée l'histoire à la reine Elizabeth, les touches les plus sentimentales de l'épisode - mettant en scène les trois personnages qui l'ont incarnée au cours des six saisons et les laissant interagir - ont semblé trop précieuses et fantaisistes, de la même manière que les interactions fantomatiques de Diana l'avaient fait plus tôt dans la saison. Une fin moins royale pour une série par ailleurs excellente.

The Marvelous Mrs. Maisel"(5 saisons, Amazon Prime Video) : La créatrice de la série, Amy Sherman-Palladino, a utilisé des flash-forwards tout au long de la saison pour construire le final, qui a non seulement offert une conclusion triomphale à l'héroïne de la série (Rachel Brosnahan), mais a aussi préparé la chute de son mentor dans la vie réelle, Lenny Bruce (Luke Kirby), qui donne à réfléchir. En fin de compte, l'histoire s'est résumée à la relation centrale entre Midge et son manager Susie (Alex Borstein), une fleur douce mais quelque peu saccharine pour une autre de ces séries qui a atteint son apogée très tôt et ne s'est plus vraiment sentie comme une tête d'affiche par la suite.

The Flash"(9 saisons, CW) : En plus de marquer la fin de cette série de super-héros, la fin de "The Flash" a coïncidé avec la fin de la CW et de son "ArrowVerse" tel que nous le connaissions, alors que le profil de la chaîne changeait sous l'impulsion d'une nouvelle direction. Au départ une très bonne série, "The Flash" a été victime d'un trop grand nombre de rides avec différentes Terres et réalités alternatives et des personnages passant de l'une à l'autre au cours de sa durée, même si les producteurs ont eu le mérite de concocter ce qui a au moins ressemblé à une conclusion.

Star Trek : Picard(3 saisons, Paramount+) : L'ensemble de la troisième saison de cette série Paramount a ressemblé à un long exercice de fan service, réunissant l'équipage de "Star Trek : The Next Generation" pour des adieux (très) sentimentaux. Cela dit, l'intrigue secondaire impliquant Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) et son fils jusqu'ici inconnu (Ed Speleers) semblait fatiguée, et en termes de fin, il était temps, comme l'aurait dit l'homme lui-même, d'y mettre fin.

The Blacklist" (10 saisons, NBC) : Alimentée par un mystère qui renforçait son aspect procédural à ses débuts, "The Blacklist" représentait un cas classique de série qui a duré beaucoup trop longtemps et aurait dû se terminer en 2021 lorsque Megan Boone (alias Elizabeth Keen) s'est retirée de la série. James Spader a encore rendu la série modérément regardable, mais le destin interminable de son Raymond "Red" Reddington s'est avéré aussi anti-climatique qu'un point culminant peut l'être, dans une série qui a coché son propre nom avec quelques années de retard.

