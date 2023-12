Fin des plaidoiries dans le procès des ambulanciers impliqués dans la mort d'Elijah McClain en 2019

Jeremy Cooper et Peter Cichuniec ont plaidé non coupable des accusations d'homicide involontaire et d'homicide par négligence criminelle, après qu'une dose de 500 milligrammes de kétamine qu'ils ont administrée à McClain a causé sa mort, selon un rapport d'autopsie modifié publié en 2022.

Les délibérations du jury commenceront jeudi matin.

Les deux ambulanciers ont déclaré lundi qu'ils pensaient que M. McClain était en proie à un "délire agité" lors de sa confrontation avec les policiers d'Aurora, et que leur protocole de traitement consistait à lui administrer une dose de kétamine qu'ils jugeaient sans danger et qui ne tuerait pas une personne.

"Au cours de notre formation, on nous a répété à maintes reprises qu'il s'agissait d'un médicament sûr et efficace", a déclaré M. Cichuniec au tribunal. "C'est le seul médicament que nous pouvons transporter qui peut arrêter ce qui se passe et le calmer afin que nous puissions contrôler ses voies respiratoires, nous pouvons le contrôler et assurer sa sécurité, l'emmener à l'hôpital aussi vite que possible.

Lors des plaidoiries finales, mercredi, le procureur général du Colorado, Shannon Stevenson, a déclaré que les ambulanciers "n'ont pas assumé la responsabilité d'une seule de leurs actions" lors de leur témoignage au procès.

"Les accusés, ici, ont fait toutes ces choses ensemble", a déclaré Mme Stevenson. "Vous les avez entendus dire, vous avez entendu leurs experts dire qu'ils agissaient en équipe. Ils ont tous deux décidé de donner de la kétamine. Ils ont tous deux décidé de donner 500 [milligrammes]. Ils sont tous les deux restés là pendant qu'Elijah allait de plus en plus mal et n'ont rien fait. Ils sont tous les deux responsables.

Les avocats de Cooper et de Cichuniec ont soutenu dans leurs déclarations finales que McClain présentait des signes de délire agité et qu'ils suivaient leur formation lorsqu'ils ont décidé de lui administrer de la kétamine.

L'avocat de la défense de Cooper, Michael Pellow, a répété la déclaration de Cooper selon laquelle il avait "essayé de comparer" le poids de McClain au sien, estimant qu'il pesait environ 15 kilos de moins. Pellow a déclaré à la cour que Cooper avait tenté d'estimer son poids "sans aucune instruction sur la façon de le faire avec quelqu'un au sol".

"Ils suivaient leur formation. Ils suivaient leurs protocoles. Ils ont été informés de la grande marge de sécurité. La kétamine est sans danger. Le délire d'excitation est dangereux. C'est à cela qu'ils ont été formés", a déclaré M. Pellow.

Il s'agit du troisième et dernier procès lié à la mort de McClain, après que trois policiers d'Aurora ont également été jugés pour leur implication dans l'incident. L'agent Randy Roedema a été reconnu coupable d'homicide par négligence criminelle et d'agression et a été licencié par le service. L'agent Jason Rosenblatt, qui avait été licencié en 2020, a été jugé en même temps que Roedema et acquitté de tous les chefs d'accusation. L'agent Nathan Woodyard a été jugé séparément et a également été acquitté de tous les chefs d'accusation.

La mère de McClain, Sheneen McClain, a déclaré à la chaîne CNN KUSA, après l'acquittement de Woodyard, qu'elle n'avait pas confiance dans le système judiciaire.

"Il nous laisse tomber, pas seulement les personnes de couleur, il laisse tomber tout le monde", a-t-elle déclaré à KUSA. "Ils ne font pas ce qu'il faut, ils font toujours le strict minimum.

Les accusations portées contre les cinq premiers intervenants découlent de l'arrestation de McClain, 23 ans, le 24 août 2019, lorsque les agents ont répondu à un appel concernant une "personne suspecte" portant une cagoule de ski, selon l'acte d'accusation. Les agents ont confronté McClain, l'ont lutté au sol et l'ont placé dans une prise carotidienne alors qu'il rentrait d'une supérette en transportant un sac en plastique contenant du thé glacé.

Le fait que deux ambulanciers soient jugés pour la mort d'une personne qu'ils ont soignée en garde à vue est sans précédent, comme l'a rapporté CNN. Les ambulanciers sont généralement des agents de l'administration locale protégés par des immunités statutaires qui peuvent entraîner des blessures et des décès, même s'ils respectent leur formation médicale.

Il est rare que des policiers soient inculpés pour des incidents survenus dans l'exercice de leurs fonctions, en raison des lois protégeant leur droit à l'usage de la force, mais il est extrêmement rare que des auxiliaires médicaux et des techniciens médicaux d'urgence soient confrontés à des conséquences - professionnelles, civiles ou pénales - pour leurs actes dans l'exercice de leurs fonctions.

Cooper et Cichuniec ont été suspendus de leurs fonctions en septembre 2021 après avoir été inculpés au pénal, a déclaré à CNN un porte-parole de la division des établissements de santé et des services médicaux d'urgence du ministère de la santé publique et de l'environnement du Colorado. Le département prendra la décision de retirer leurs certifications en fonction de l'issue du procès, a précisé le porte-parole.

Les ambulanciers reconnaissent que la dose de kétamine était trop élevée

Les avocats de la défense des trois policiers d'Aurora ont imputé la mort de M. McClain à la décision des secouristes de lui injecter une dose de kétamine trop importante par rapport à sa taille. L'utilisation de la kétamine par les secouristes pour tranquilliser des personnes contre leur gré a suscité la controverse et déclenché des enquêtes dans plusieurs États.

Lors de leur déposition, MM. Cichuniec et Cooper ont déclaré qu'ils estimaient que M. McClain pesait 200 livres et qu'ils avaient administré une dose de 500 milligrammes à l'homme, alors âgé de 23 ans, qui ne pesait en réalité que 143 livres.

Un rapport d'autopsie modifié, rendu public en 2022, mentionne comme cause de la mort de McClain des "complications liées à l'administration de kétamine à la suite d'une contention forcée". Le mode de décès n'a pas été déterminé.

Interrogé par son avocat, Cichuniec a déclaré que lorsqu'il est arrivé sur les lieux en 2019, il a vu trois policiers d'Aurora se débattre au sol avec McClain. À un moment donné, Cichuniec a déclaré que l'un des agents a soulevé McClain et l'a plaqué au sol.

"J'ai vu trois officiers se débattre plus que je ne l'ai vu dans les milliers d'appels combatifs auxquels j'ai participé auparavant", a déclaré Cichuniec. Il a déclaré qu'il pensait que McClain était en proie à un "délire agité" et que le seul traitement possible consistait à lui administrer de la kétamine.

"Il était très en sueur, il respirait très vite", a déclaré M. Cichuniec au tribunal. "Je ne pouvais pas l'entendre parler clairement. Il m'a semblé un peu désorienté".

Cichuniec a déclaré que Cooper avait fini par administrer 500 milligrammes de kétamine dans le deltoïde droit de McClain.

Au cours du contre-interrogatoire mené par les procureurs, Cichuniec a reconnu que le dosage correct pour son estimation du poids corporel de McClain aurait dû être de 425 milligrammes, mais qu'il avait arrondi à 500 milligrammes parce que McClain faisait preuve d'une agitation supplémentaire. Les procureurs ont ensuite montré à la cour que rien dans la formation antérieure de Cichuniec sur la kétamine n'indiquait qu'un dosage plus élevé devait être administré en raison d'un niveau d'agitation plus élevé chez un patient.

Cichuniec a également convenu avec les procureurs que la dose de 500 milligrammes de kétamine était supérieure de 50 % à la dose recommandée pour le poids réel de McClain.

Cooper a fait écho au témoignage antérieur de Cichuniec lorsqu'il était à la barre, affirmant qu'ils pensaient que le seul protocole de traitement était d'administrer la dose de kétamine dont on leur avait dit qu'elle était sans danger et ne tuerait pas une personne.

Dans son contre-interrogatoire, l'accusation a montré à Cooper que sa formation antérieure à la kétamine comprenait des avertissements sur les effets secondaires et les risques accrus, y compris la dépression respiratoire, en cas de surdose de kétamine.

Le procureur général adjoint Jason Slothouber a également interrogé M. Cooper sur les raisons pour lesquelles, comme on peut le voir sur la vidéo de l'incident diffusée par la caméra corporelle, il n'a jamais posé de questions à M. McClain sur son nom, son poids ou son état.

M. Cooper a déclaré qu'il n'avait pas parlé à M. McClain pour tenter de désamorcer la situation et que M. McClain tenait des propos incohérents. Il ne se souvient pas que M. McClain ait dit "s'il vous plaît, aidez-moi" alors que M. Cooper était à côté de lui, selon son témoignage.

"J'essayais d'administrer des soins, de prendre soin d'Elijah, de l'emmener à l'hôpital en toute sécurité", a déclaré M. Cooper au jury à la fin de son témoignage.

Les secouristes "n'ont même pas essayé", selon l'accusation

Lors de la plaidoirie finale, l'avocat de M. Cichuniec, David Goddard, a déclaré qu'il existait un "large profil de sécurité, même en ce qui concerne le dosage" de la kétamine.

"Ils n'ont pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que ces messieurs sont responsables de la mort d'Elijah McClain ; ou que ces messieurs ont fait quoi que ce soit pour l'agresser ou lui donner de la kétamine dans un autre but que d'essayer de le traiter avec une raison de croire qu'il s'agissait d'un délire agité", a déclaré M. Goddard à la cour.

Dans son réquisitoire, M. Slothouber a déclaré que les ambulanciers avaient traité M. McClain comme s'il s'agissait d'un "problème" et non comme s'il s'agissait de leur patient, affirmant qu'il s'agissait du "pire soin possible" que M. McClain aurait pu recevoir.

"C'est de l'insouciance. Il n'y a pas d'intention de tuer. C'est l'intention de causer de la douleur, des lésions corporelles et de la stupeur. Ce n'est pas l'intention de tuer, mais c'est sauvagement, follement imprudent. C'est l'équivalent médical de se mettre un bandeau sur les yeux, de sauter dans une voiture et d'appuyer sur l'accélérateur aussi fort que possible", a déclaré M. Slothouber.

M. Slothouber a déclaré que l'incident se serait déroulé de la même manière si les ambulanciers étaient arrivés sur les lieux, avaient administré à M. McClain une dose de 500 mg de kétamine et étaient retournés dans leur ambulance.

"La clé de cette affaire, c'est la gravité de la situation. Les accusés n'ont même pas essayé. Lorsque Elijah McClain a demandé de l'aide, ils l'ont laissé là. Ils lui ont administré une surdose de kétamine, l'ont laissé là encore et l'ont tué. C'est pour cela qu'ils sont coupables", a déclaré M. Slothouber.

Jeremy Harlan de CNN a contribué à ce reportage.

