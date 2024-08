- Fin des essais sur la sécurité des médicaments chez le lapin

À l'avenir, certains tests de sécurité spécifiques pour les médicaments ne seront plus autorisés à être effectués sur des lapins, mais seront plutôt menés à bien en utilisant des alternatives sans animaux. Les tests de lapins utilisés pour détecter les substances provoquant de la fièvre seront largement supprimés des réglementations européennes de test de médicaments d'ici le 1er juillet 2025, selon l'Institut Paul-Ehrlich (PEI), l'Institut fédéral pour les vaccins et les médicaments biomédicaux.

Ces tests sont connus sous le nom de tests pyrogènes sur lapins. Les pyrogènes sont des facteurs provoquant de la fièvre - principalement des bactéries, mais aussi des virus, des parasites ou des produits chimiques. Comme une telle fièvre peut parfois être mortelle, des tests pour les pyrogènes sont prescrits dans la Pharmacopée européenne. Traditionnellement, la substance à tester était injectée dans les vaisseaux sanguins de lapins pour observer s'ils développaient une température corporelle plus élevée. Cela permettait de détecter les impuretés dans les médicaments dès le début.

Il y a encore quelques années, des dizaines de milliers de ces tests étaient menés sur des lapins dans toute l'UE chaque année. À mesure que d'autres méthodes de test sont devenues plus courantes, le nombre de lapins utilisés pour ces tests a diminué. "En fait, le test pyrogène sur lapins a été presque supprimé depuis longtemps", a expliqué le PEI pour l'Allemagne. Cependant, les lapins sont toujours utilisés comme animaux de test dans d'autres domaines, tels que la production d'anticorps ou la recherche sur le cancer. Une base de données de l'UE a enregistré plus de 65 000 tests de lapins en Allemagne en 2022.

Initialement, un test basé sur le sang des crabes de mer a été développé comme remplacement pour les tests pyrogènes sur lapins. Cependant, de nouveaux tests fonctionnent maintenant sans animaux ni matériaux d'origine animale, a expliqué le PEI. L'un de ces tests, le test d'activation des monocytes, consiste à mélanger le médicament à tester avec du sang humain. Un autre, le test de facteur C recombinant, utilise une enzyme dérivée de crabes de mer, qui est maintenant produite en laboratoire.

La Pharmacopée européenne pour la qualité des médicaments est publiée à Strasbourg. Elle contient les règles pour la qualité, les tests, le stockage, la dispensation et l'étiquetage des médicaments, ainsi que les substances qui peuvent être utilisées dans leur production. La Commission de la Pharmacopée, qui comprend le PEI et l'Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux (BfArM), en est responsable.

Communication du PEI Comprendre les expériences animales : Histoire du test pyrogène Déclaration de l'EDQM sur la fin des tests, en anglais Bf3R : Nombre actuel d'expériences animales Directive de l'UE "Protection des animaux expérimentaux" Base de données de l'UE sur les expériences animales

