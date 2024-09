Table des matières

- Fin de l'été: températures torrentielles, orages et fortes pluies sont prévus

La dernière poussée de l'été est presque là : selon les météorologues, mardi, la plupart de l'Allemagne devrait connaître des températures caniculaires, accompagnées de tous les effets secondaires habituels. Le service météorologique allemand (DWD) prévoit des averses et des orages fréquents dans la région de la mer du Nord jusqu'au matin. Il y a une possibilité d'intenses précipitations, allant jusqu'à 20 litres par mètre carré par heure, dans certains endroits. Des conditions météorologiques plus graves avec des précipitations dépassant 25 litres par mètre carré ne sont pas à écarter.

"À partir de midi, à l'exception de l'extrême-ouest et du nord-est, des orages individuels se produiront à nouveau, en particulier au centre et au sud, à partir de midi ou de l'après-midi, et même des Alpes en soirée. Des précipitations intenses allant jusqu'à 20 litres par mètre carré en peu de temps, de la grêle petite et des vents allant jusqu'à 70 km/h (Bft 7 à 8)" est ce que le DWD prévoit sur leur site Web.

Il y a encore une possibilité de temps sévère en raison de précipitations intenses dépassant 30 litres par mètre carré en peu de temps. Dans certains cas rares, des conditions extrêmes avec des précipitations comprises entre 40 et 60 litres par mètre carré en 1 à 2 heures ne peuvent pas être exclues.

Des conditions météorologiques plus graves attendues mercredi

Mercredi, il fera ensoleillé et sec à l'est et au sud-est. À l'ouest, il y aura des orages avec de la pluie qui se déplacera vers le nord en après-midi. Les régions du centre-est et les Alpes connaîtront des orages forts à partir de l'après-midi, augmentant le risque de temps sévère en raison de la pluie et de la grêle. Les températures à l'ouest seront comprises entre 20 et 26 degrés, tandis qu'à l'est, elles seront comprises entre 27 et 34 degrés, avec les points les plus chauds de l'Uckermark à l'Est de la Saxe.

Les cartes suivantes affichent la situation météorologique actuelle :

La carte interactive ci-dessous fournit des données météorologiques en temps réel. Vous pouvez également consulter la prévision pour une heure ultérieure en utilisant la ligne de temps en dessous du graphique. La couche affichée peut être modifiée, par exemple pour les orages, la pluie ou la neige, en cliquant sur le coin supérieur droit.

Le graphique ci-dessous montre les températures maximales attendues pour aujourd'hui.

La carte ci-dessus montre les zones avec les rafales de vent les plus fortes de la journée.

La carte ci-dessus montre les alertes orages émises par le DWD pour aujourd'hui. Les zones avec une alerte orages sont colorées en rouge, tandis que l'absence de couleur indique l'absence d'alerte.

La carte ci-dessus montre les alertes orages émises par le DWD pour demain. Les zones avec une alerte orages sont colorées en rouge, tandis que l'absence de couleur indique l'absence d'alerte.

Les cartes utilisées ici proviennent en partie de wetter.de. wetter.de fait partie de RTL Allemagne, ainsi que de stern. De plus, des cartes de Windy.com ont été intégrées. Les créateurs utilisent le modèle du "Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme" pour leurs affichages et prévisions.

Source : DWD**

Les principales nouvelles d'aujourd'hui incluent la prévision de conditions météorologiques sévères dans toute l'Allemagne, avec un potentiel de précipitations intenses dépassant 30 litres par mètre carré dans certaines zones. Gardez un œil sur les alertes orages pour aujourd'hui et demain pour rester informé des zones de temps sévère potentiel.

