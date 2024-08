- Filmfest Locarno: le cinéma allemand en course pour la mi-temps

Les cinéastes allemands ont de bonnes chances de remporter un prix à mi-parcours du Festival du film de Locarno

Les cinéastes allemands ont de bonnes chances de remporter un prix à mi-parcours du Festival du film de Locarno. Les prix seront remis sur les rives du lac Majeur en Suisse samedi soir (17 août). Un total de 17 films sont en compétition pour la Léopard d'or, le prix principal. Actuellement, l'actrice allemande Maren Eggert ("Je suis ton humain") est considérée comme la favorite pour le prix de la meilleure interprétation.

Maren Eggert brille dans "Le moineau dans la cheminée"

Maren Eggert brille dans le drame familial "Le moineau dans la cheminée" du réalisateur suisse Ramon Zürcher. Elle captive avec une étude de personnage complexe. La subtilité de sa performance contribue considérablement à l'histoire d'une épouse et d'une mère en quête de sens, qui devient un reflet de la société dans laquelle les femmes souffrent encore des conséquences du patriarcat.

Il est également possible que Maren Eggert soit honorée avec ses plus importants partenaires dans ce film, ses collègues allemandes Luise Heyer et Britta Hammelstein, en tant qu'équipe d'interprétation.

Helena Zengel captive avec une performance subtile

Cependant, la concurrence est rude. Le plus fort autre film pour l'instant vient également d'Allemagne : Helena Zengel ("Système en crise") captive dans la coproduction internationale "Transamazonie" de la réalisatrice allemande Pia Marais. Elle joue une jeune fille de 16 ans prise dans la guerre meurtrière entre la protection de l'environnement et la cupidité dans la forêt amazonienne.

Helena Zengel, elle-même aussi jeune que la Rebecca qu'elle joue, interprète avec une subtileté extraordinaire et captive magiquement le public.

Jusqu'à présent, l'attention la plus grande a été accordée aux femmes à Locarno. Dans la première moitié du festival, les films avec des protagonistes féminines ont dominé. Seulement deux exceptions se sont démarquées : la coproduction internationale "Bogans" du réalisateur britannique Ben Rivers, un essai cinématographique sur un ermite, a reçu une grande attention.

Le drame amoureux italien-français "Sulla terra leggeri" (titre de distribution international : "Poids plume") de la réalisatrice italienne Sara Fgaier a également reçu de nombreux applaudissements, une histoire d'amour chargée émotionnellement.

La superstar de Bollywood Shah Rukh Khan captive la foule

Le moment le plus glamour du festival jusqu'à présent a été la présentation d'un prix d'honneur à la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan sous la tente étincelante. Plus de 8 000 visiteurs ont célébré l'acteur et réalisateur, largement connu sous le nom de "King Khan" au-delà de son pays d'origine, l'Inde, sur la Piazza Grande, la place du marché de la pittoresque station transformée en l'un des plus grands cinémas du monde pour le festival.

Les acclamations de la foule ont confirmé la thèse de Shah Rukh Khan selon laquelle le cinéma rend la vie de nombreuses personnes plus belle.

Le plus important festival de film d'Europe après Cannes, Berlin et Venise présente jusqu'au 17 août 225 courts, longs et documentaires métrages. Il est déjà clair que cette 77e édition vivra à sa réputation de plateforme la plus importante pour découvrir les talents encore inconnus et les films qui s'écartent de l'histoire conventionnelle.

