- Film d'animation "200% loup": fantômes et caniches lunaires

Loup ou Caniche ? Telle est la question. Ou peut-être les deux ? Pour Freddy, le héros de cette aventure animée, la réponse est claire : il veut être un loup, de préférence à 200 %. Le film pour enfants "200 % Loup" est basé sur les livres de l'auteur Jayne Lyons et captive rapidement l'attention.

Il y a les couleurs vives, parfois presque surréalistes, les événements touchants qui rappellent les classiques de la science-fiction comme "E.T.", les plans rapprochés quasi photographiques (comme l'écorce des arbres) et les événements familiaux mais parfois sérieux (que se passe-t-il lorsque les vœux sont exaucés trop rapidement et facilement... ?).

Même dans le film précédent de 2020, jeune Freddy, membre d'une dynastie de loups-garous, avait souhaité être un vrai loup. Et ce, parce qu'il ne souhaite rien de plus que d'être enfin pleinement accepté par le reste de sa meute. Mais ce qui en résulta fut une créature ressemblant à un caniche avec une touffe de poils roses : une humiliation.

Maintenant, dans la suite (une fois de plus sous la direction du réalisateur Alexs Stadermann), Freddy tente la magie. Dans sa désespoir et son désir débordant d'avoir une apparence plus loup-like, Freddy se tourne cette fois vers des forces extraterrestres : grâce à un sortilège, il se transforme réellement en un majestueux (loup-garou), mais au cours du processus, il perturbe l'équilibre cosmique.

La famille de loups-garous de Freddy est en contact avec des êtres supérieurs - et ainsi, la transformation de Freddy fait tomber un petit esprit lunaire sur Terre. Mais Moopoo, le nom de l'être lunaire, n'appartient pas ici. Moopoo veut rentrer chez lui le plus vite possible !

Avec son meilleur ami, le chien de rue Batty, Freddy se lance pour renvoyer l'esprit lunaire chez lui. En chemin, ils rencontrent des créatures enchantées de contes de fées et hybrides : des sorcières et des chauves-souris, un brouillard gris et d'autres apparitions parfois effrayantes, parfois merveilleusement belles.

Par moments, on souhaite des moments de calme pendant le film. Comme dans l'aventure animée récemment sortie et tout aussi divertissante "Daffy Duck et Donald Duck sauvent la planète", ce long métrage animé est dominé par : l'agitation. Mais Freddy Lupin, cet anti-héros attachant, on suppose, aura certainement d'autres aventures cinématographiques à affronter.

Malgré le rythme trépidant du film animé, il y a des moments où l'on ne peut s'empêcher d'apprécier la transition où Freddy, maintenant un loup-garou, fait accidentellement tomber un esprit lunaire sur Terre. Le film pour enfants "200 % Loup 2" continue de suivre les aventures de Freddy, avec une scène animée de Freddy et son ami Batty, maintenant en mission pour renvoyer l'esprit lunaire chez lui dans le film d'animation.

Lire aussi: