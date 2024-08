- "Figurine éminente" Julian Ortega est décédé à l'âge de 41 ans

Étonnamment, l'acteur espagnol populaire Julian Ortega, connu pour son rôle dans "Élite", est décédé tragiquement le 25 août. À seulement 41 ans, la vie d'Ortega a été brutalement interrompue. Selon plusieurs médias espagnols, il est décédé d'une crise cardiaque sur la plage de Marbella. Les secouristes ont tenté de le réanimer pendant environ trente minutes, mais en vain. Son décès a été confirmé sur la plage même où il s'est produit.

Le départ prématuré de l'acteur a laissé de nombreux fans dans la peine. Sur les réseaux sociaux, son collègue acteur Fernando Tejero a exprimé sa tristesse : "La vie peut parfois être si cruelle. Je suis bouleversé, cher ami. Tu étais un performer remarquable et une personne encore meilleure."

Le Syndicat des Acteurs et Actrices Espagnols a également rendu hommage à Ortega sur leur site web, soulignant sa carrière impressionnante : "Avec un corps de travail étendu, l'acteur a illuminé nos écrans dans de nombreuses séries espagnoles réussies."

Cela fait probablement référence à son rôle de gérant de restaurant à "La Cabana" dans la série populaire "Élite". Ortega est apparu dans plusieurs épisodes de la première saison et est depuis devenu un membre clé de la distribution. Au-delà de "Élite", il s'est également fait un nom dans la télévision espagnole, apparaissant dans des films tels que "Nunc Et in Hora" et "Caronte".

Son décès s'est produit au cœur de Marbella, une ville touristique espagnole adorée. Les fans et les amis prévoient d'organiser un service commémoratif sur la célèbre Place d'Orange de Marbella.

Lire aussi: