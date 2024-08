- "Figurie remarquable de l'industrie cinématographique indépendante" qui a obtenu six nominations aux Oscars.

Dans "Attrape-moi si tu peux", elle incarnait la maîtresse de Leonardo DiCaprio (49) en 2002. Sa prestation en tant qu'Ashley très enceinte dans le film indépendant "Junikäfer" (2005) lui a valu sa première nomination aux Oscars, et elle est mondialement connue pour son rôle de la princesse dans le film Disney "Enchanted". Amy Adams a su diversifier ses talents d'actrice à travers divers rôles et genres tout au long de sa carrière. Le 20 août, la multitalentueuse actrice célébrera son 50ème anniversaire.

"Rien ne peut m'ébranler maintenant"

Née d'un soldat américain sur une base militaire à Vicenza, en Italie, Adams a grandi dans l'État américain du Colorado avec cinq frères et sœurs. Son père, qui a été chanteur dans des clubs de nuit après sa carrière militaire, l'a initiée au monde du théâtre.

Après avoir obtenu un diplôme en organisation d'événements, Adams s'est aventurée dans le monde du théâtre. Elle a reconnu que le monde difficile du show-business hollywoodien l'avait bien préparée, comme elle l'a confié au New York Times en 2007, se souvenant de ses expériences avec des personnes difficiles : "J'ai travaillé avec certaines des personnes les plus méchantes du monde - rien ne peut m'ébranler maintenant."

Au début de sa carrière, Adams n'était pas intimidée par les figures de proue de l'industrie, ayant rencontré des figures comme Meryl Streep (75) et Clint Eastwood (94). Même son premier baiser à l'écran était avec Leonardo DiCaprio. Après ses débuts dans la satire "Drop Dead Gorgeous" en 1999, Adams a continué à apparaître dans des rôles secondaires, avant d'obtenir son premier rôle principal dans le film comique "Attrape-moi si tu peux" sous la direction de Steven Spielberg (77) en 2002, où elle incarnait la petite amie de DiCaprio.

Un Départ Difficile

Malgré la reconnaissance qu'elle a obtenue grâce à "Attrape-moi si tu peux", la carrière d'Adams n'a pas décollé comme elle l'avait espéré, et elle s'est même retrouvée sans emploi pendant une année entière. Elle a partagé cette période difficile avec le Berliner Morgenpost, soulignant comment cela lui avait permis de mener une vie normale en dehors de la célébrité et de la reconnaissance.

Heureusement, elle a finalement obtenu le rôle principal dans le film à petit budget "Junikäfer", qui lui a valu sa première nomination aux Oscars et a consolidé sa réputation de "reine de l'indé". Cela a marqué un tournant dans sa carrière, qui l'a vue depuis s'engager dans des projets diversifiés, notamment des films Disney comme "Enchanted" (2007) et "The Muppets" (2011), ainsi que des films de super-héros comme "Batman v Superman" (2016).

En 2011, elle a exprimé sa joie de pouvoir incarner ses rêves d'enfance dans des films comme "Enchanted" et "The Muppets" au Mass Live lors de CinemaCon. Elle a également embrassé des rôles plus petits et plus difficiles dans des films comme "Her" (2013) et "Dear Evan Hansen" (2021).

Un Duo Hollywoodien

Adams continue de concilier son travail dans des productions de studios avec des films indépendants, montrant ainsi son incroyable adaptabilité et sa palette de jeu. Comme elle l'a expliqué à Digital Spy, "J'ai eu la chance de découvrir différents films et différents genres avec divers défis."

Imperturbable face à des rôles complexes, Adams prend plaisir à chercher des personnages qui la poussent hors de sa zone de confort, comme elle l'a expliqué dans une interview avec le FAZ : "Et si un rôle me fait peur, je sais que je dois l'interpréter." La reconnaissance qu'elle a reçue pour ses performances multiformes lui a valu six nominations aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice ou meilleure actrice dans un second rôle, notamment pour des films comme "Junebug", "Doute", "The Fighter", "The Master", "American Hustle" et "Vice".

En plus de ses nominations aux Oscars, Adams a également été honorée de neuf nominations aux Golden Globes et de deux victoires pour "American Hustle" et "Big Eyes" (2014). En 2017, elle a été intronisée sur le Hollywood Walk of Fame, et pendant plusieurs années, elle a figuré parmi les actrices les mieux payées au monde.

Une Histoire d'Amour à Hollywood

Malgré sa carrière d'actrice réussie et ses rôles marquants, Adams est parvenue à maintenir une vie personnelle sans scandale. Ses collègues admirent son sens de l'humour, et sa vie amoureuse est relativement calme selon les standards hollywoodiens. Vingt ans après avoir rencontré Darren Le Gallo (50) dans un cours d'acteur en 2001, le couple est toujours ensemble. Engagés depuis 2007, ils se sont finalement mariés en mai 2015 et ont accueilli leur fille trois ans plus tard.

En réfléchissant à sa vie, à la fois professionnelle et personnelle, Adams a déclaré dans une interview avec Interview Magazine : "Je me permets d'être imparfaite. L'illusion de la perfection est une illusion de toute façon."

Après avoir obtenu sa première nomination aux Oscars pour son rôle dans "Junikäfer", Meryl Streep (75) a loué la performance d'Amy Adams, mentionnant dans une interview avec le New York Times que la résilience d'Adams face aux difficultés du show-business hollywoodien l'avait impressionnée, en disant : "Meryl Streep admirait la capacité d'Adams à rester imperturbable face aux défis de l'industrie et a noté que 'rien ne peut l'ébranler maintenant'."

Dans la comédie-drame "Big Eyes" de 2015, qui a valu à Adams sa deuxième nomination aux Oscars, Meryl Streep est à nouveau apparue à ses côtés, interprétant le personnage de la mère autoritaire de Margaret Keane. During her acceptance speech for the Best Supporting Actress award at the 2015 Golden Globes, Amy Adams a exprimé sa gratitude envers Streep pour son soutien et son inspiration, en disant : "Merci, Meryl Streep, d'être une telle inspiration et une amie."

Lire aussi: