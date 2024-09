Figure de l'autorité: Deux personnes tuées dans une attaque de missiles près d'Odessa

12:28 Ukraine: Infrastructure Disruptée

L'armée ukrainienne annonce la destruction d'un pont temporaire construit par les forces russes. L'emplacement exact du pont n'est pas spécifié par le quartier général de l'armée. Au total, six points de rassemblement ennemis ont été touchés hier, soit par des frappes aériennes soit par des frappes d'artillerie, le pont et un système d'artillerie parmi les cibles détruites. De plus, un centre de commandement et de contrôle a également été touché.

11:58 Les femmes ukrainiennes remplacent les hommes aux champs

Le conflit en cours en Ukraine entre les troupes ukrainiennes et les forces russes a créé des pénuries de main-d'œuvre, en particulier dans les professions traditionnellement dominées par les hommes. En conséquence, les femmes sont plus demandées, nombreuses étant à la recherche de nouvelles opportunités. Le rapport étranger de ntv discusses some of these women in the southeastern part of the country and near Kyiv.

11:25 Ischinger suggère d'assouplir les restrictions sur les armes pour l'Ukraine

Wolfgang Ischinger, ancien directeur de la Conférence de sécurité de Munich, propose d'assouplir les restrictions sur l'utilisation des armes occidentales par l'Ukraine. "Ce serait plus transparent et plus facile pour tout le monde si nous disions simplement : nous nous engageons à ce que l'Ukraine utilise les systèmes d'armes que nous fournissons uniquement dans les limites permises par le droit international", a déclaré Ischinger dans une interview avec le Süddeutsche Zeitung. Cela signifie éviter les attaques ciblées sur l'infrastructure civile comme les hôpitaux, quelque chose que les Russes ont continué à faire, mais se concentrer uniquement sur les cibles militaires telles que les aéroports et les bases de missiles - même sur le territoire ennemi, par exemple pour empêcher les attaques utilisant des bombes glissantes.

10:53 L'échange de prisonniers s'intensifie

La hausse des échanges de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie est probablement liée à l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk, selon les observateurs. Depuis le début de l'opération le 6 août, il y a eu trois opérations d'échange de prisonniers impliquant un total de 267 prisonniers échangés de part et d'autre, selon une analyse de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). En comparaison, seulement trois opérations d'échange de prisonniers ont eu lieu entre le 1er janvier et le 6 août, impliquant un total combiné d'environ 800 Ukrainiens et 800 Russes. Les autorités ukrainiennes ont rapporté que l'incursion dans la région de Kursk a renforcé le pouvoir de négociation de l'Ukraine dans les échanges de prisonniers avec la Russie, après que le Kremlin ait constamment rejeté les tentatives de l'Ukraine de négocier un échange avant l'invasion.

10:16 Perspective britannique : les forces russes avancent prudemment

Les forces russes continuent de progresser sur le front est en Ukraine, avec des progrèsincrementiels autour de Wuhledar et au sud-est du centre de logistique Pokrovsk, selon le ministère de la Défense britannique. Les forces russes n'ont pas fait de progrès significatifs vers Pokrovsk lui-même au cours de la semaine dernière.

09:46 L'Ukraine signale des attaques de drones et de missiles

L'armée de l'air ukrainienne signale que la Russie a lancé 14 drones pendant la nuit. Dix ont été détruits par la défense aérienne, et un missile guidé a été intercepté. De plus, deux missiles balistiques ont été tirés, bien que leurs destinations finales et tout dommage ou perte humaine résultant restent non signalés. Les autorités de la région de Kharkiv ont également signalé des incendies résultant du bombardement russe, ainsi que des dommages à plusieurs bâtiments dans la ville de Kharkiv.

09:10 Système de paiement par reconnaissance faciale étendu dans les métros russes : des préoccupations quant à la vie privée

L'extension d'un système de paiement par reconnaissance faciale dans les métros russes suscite l'inquiétude des activistes des droits de l'homme. Le système de paiement, appelé "Face Pay", est utilisé à Moscou depuis trois ans et est maintenant introduit dans six autres villes, dont Kazan, où les passagers peuvent s'inscrire au système. Les paiements peuvent être effectués en regardant dans une caméra au tourniquet, comme rapporté par les médias russes. Les plans futurs prévoient que la méthode soit disponible dans tous les métros russes d'ici l'année prochaine. Cependant, l'avocat Andrei Fedorkov, qui travaille avec l'organisation russe des droits de l'homme Memorial interdite pour soutenir les prisonniers politiques, met en garde contre le risque que le système soit utilisé à des fins de surveillance et de contrôle, représentant "des risques significatifs".

08:02 Moscou : 29 drones abattus sur le territoire russe

La défense aérienne russe a abattu 29 drones sur plusieurs régions pendant la nuit, selon le ministère de la Défense à Moscou. Les drones ont été lancés depuis l'Ukraine. La plupart ont été interceptés dans la région de Bryansk, qui borde l'Ukraine.

07:31 Stegner défend sa participation à une manifestation contre la livraison d'armes

L'expert en politique étrangère du SPD, Ralf Stegner, défend sa participation prévue à une manifestation co-dirigée par Sahra Wagenknecht, cofondatrice du parti de gauche. Stegner précise qu'il ne s'aligne pas sur un orateur individuel et exprimera ses propres vues en tant que social-démocrate. Il souligne qu'il ne partage pas tous les points de vue des orateurs et ne soutient pas toutes les revendications. " Tant que les fascistes, les antisémites et les racistes sont exclus, je soutiens la liberté d'expression." La "manifestation nationale pour la paix" du 3 octobre à Berlin a été organisée par une initiative intitulée "Jamais plus la guerre - Déposez les armes". L'initiative appelle à des négociations menant à l'arrêt immédiat des guerres en Ukraine et dans la bande de Gaza, ainsi qu'à "pas de livraisons d'armes à l'Ukraine, à l'Israël et au reste du monde". L'initiative critique également le gouvernement fédéral dirigé par le SPD pour ses dépenses militaires. La manifestation a été critiquée par l'expert en politique étrangère du SPD, Michael Roth, qui a déclaré : "Que la Russie et le Hamas ne soient pas condamnés en tant que criminels de guerre est une honte." La députée européenne du FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a également critiqué la participation prévue de Stegner, déclarant : "Cela nuit vraiment à son parti et à son gouvernement."

Kharkiv est à nouveau sous attaque, selon les rapports des autorités ukrainiennes. Le gouverneur régional a rapporté que le bâtiment d'un campus hospitalier a été endommagé et qu'un incendie s'est déclaré dans un établissement d'enseignement à la suite d'une frappe de lance-roquettes. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Kharkiv est l'une des villes les plus souvent bombardées, étant la deuxième plus grande ville d'Ukraine, située à environ 30 kilomètres de la Russie.

06:29 Les troupes russes à Kursk sont probablement renforcées

L'offensive ukrainienne semble poser un défi significatif aux forces russes, entraînant un renforcement des effectifs dans la région de Kursk par la direction militaire russe. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, l'offensive a obligé la direction militaire russe à déployer des unités d'Ukraine vers la région de Kursk et à déployer de nouvelles troupes formées en Russie à Kursk au lieu du front en Ukraine. Au début de l'offensive en août, il y avait environ 11 000 soldats russes stationnés à Kursk. Les effectifs estimés varient actuellement de 30 000 à 45 000 soldats.

05:11 L'Ukraine lance la production de obus d'artillerie de 155 mm

L'Ukraine a commencé la production d'obus d'artillerie de 155 mm, selon un responsable ukrainien au journal "Kyiv Independent". Oleksandr Kamyshin, ancien ministre de l'Industrie stratégique et actuel conseiller du président Volodymyr Zelensky, a déclaré que la production de matériaux de défense avait doublé pendant son mandat et devrait tripler d'ici la fin de l'année.

03:04 Un conseiller de Biden : le président va prioriser l'Ukraine pour le reste de son mandat

Le président américain Joe Biden prévoit de prioriser l'Ukraine et de placer le pays dans les meilleures conditions possibles pour son conflit avec la Russie pour le reste de son mandat, selon son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. S'adressant à la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv, Sullivan a souligné la volonté de Biden de placer l'Ukraine dans les meilleures conditions possibles pour réussir dans les quatre mois à venir.

01:43 Rapport : d'anciens politiques britanniques appellent à l'utilisation d'armes à longue portée en Russie

Cinq anciens ministres de la Défense britanniques et l'ancien Premier ministre Boris Johnson ont apparemment exhorté le leader du Labour Keir Starmer à autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée sur le territoire russe, indépendamment du soutien des États-Unis. Selon The Sunday Times, ils ont mis en garde le Premier ministre actuel contre tout retard supplémentaire, en avertissant que cela encouragerait le président Poutine.

00:52 Le chef des services de renseignement : la Corée du Nord est le "plus grand" défi parmi les alliés de la Russie pour l'Ukraine

Selon les services de renseignement ukrainiens, la Corée du Nord représente le plus grand défi parmi les alliés de la Russie. "De tous ces alliés de la Russie, la Corée du Nord est notre plus grand défi", a déclaré le chef des services de renseignement ukrainiens Kyrylo Budanow lors de la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv. L'aide militaire de la Corée du Nord à la Russie, notamment de grandes quantités de munitions, a "significativement augmenté l'intensité des combats", a-t-il déclaré en réponse à une question sur le soutien des alliés de la Russie comme l'Iran et la Chine. Le leader nord-coréen Kim Jong Un a annoncé son intention de renforcer les liens avec la Russie lors de ses pourparlers avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe Sergei Shoigu vendredi. Kyiv surveille les envois d'armes de Pyongyang à Moscou et observe leur impact sur le champ de bataille. "Il y a un lien direct. Ils fournissent des quantités abondantes d'artillerie, ce qui est préoccupant", a ajouté le chef des services de renseignement ukrainiens.

23:21 L'Ukraine prévoit des défis de recrutement pour la Russie à partir de mi-2025

Selon l'Ukraine, la Russie pourrait rencontrer des défis de recrutement à partir de mi-2025. D'ici l'été 2025, le gouvernement de Moscou sera confronté à un dilemme, selon le chef des services de renseignement ukrainiens Kyrylo Budanow lors d'une conférence à Kyiv - "soit déclarer la mobilisation, soit réduire d'une manière ou d'une autre l'intensité des hostilités". Cela pourrait potentiellement déterminer le sort de la Russie. Aucun communiqué du gouvernement de Moscou n'est actuellement disponible.

22:20 Scholz : l'attaque russe contre l'Ukraine est "extêmement stupide"

Le chancelier allemand Olaf Scholz critique le président russe Vladimir Poutine pour avoir gagé l'avenir de la Russie avec son attaque contre l'Ukraine. "La guerre est également extrêmement stupide du point de vue de la Russie", déclare-t-il lors d'un dialogue avec les citoyens en tant que membre du SPD du Bundestag allemand dans la ville de Brandebourg de Prenzlau. En poursuite de ses ambitions impérialistes, Poutine envoie des milliers de soldats russes à des blessures graves et à la mort, et endommage les liens économiques de la Russie avec de nombreux pays dans le monde. "Et l'Ukraine aura une armée plus forte qu'avant", ajoute Scholz. L'Allemagne continuera à soutenir militairement l'Ukraine pour empêcher le pays envahi de s'effondrer et pour s'assurer qu'une violation flagrante des règles en Europe ne réussisse pas. "Poutine met en danger l'avenir de son pays". Une résolution pacifique ne sera possible que si la Russie reconnaît que l'Ukraine n'est pas un État vassal.

21:41 États-Unis : Les retards dans l'aide militaire à l'Ukraine sont liés à des logistiques compliquéesLes retards dans l'envoi d'aide militaire américaine à l'Ukraine sont dus à "des logistiques compliquées", selon des officiels américains. "Il ne s'agit pas d'un manque de volonté politique", explique Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, à Kyiv, la capitale ukrainienne. "Il s'agit de naviguer dans les logistiques complexes et difficiles nécessaires pour envoyer cet équipement sur le front", a déclaré Sullivan lors de la conférence Yalta European Strategy (YES), à laquelle il a participé par liaison vidéo. Malgré les difficultés rencontrées par l'Ukraine, les États-Unis doivent "faire mieux et pousser plus fort", reconnaît Sullivan. Le président américain Joe Biden est "résolu" à utiliser le temps qui lui reste pour "mettre l'Ukraine dans les meilleures conditions possibles pour gagner", a-t-il déclaré. Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy doivent se rencontrer lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York plus tard ce mois-ci, a confirmé Sullivan.

20:57 Scholz : Veut poursuivre les saboteurs de Nord Stream devant les tribunaux allemandsLe sabotage des tuyaux du gazoduc Nord Stream dans la mer Baltique est considéré comme un "acte terroriste" par le chancelier allemand Olaf Scholz. Il entend poursuivre les responsables devant les tribunaux allemands s'ils peuvent être arrêtés. Scholz a ordonné à toutes les autorités de sécurité compétentes et au parquet fédéral de mener une enquête impartiale, comme il l'a déclaré lors d'un dialogue avec les citoyens à Prenzlau, en Brandebourg, en tant que député du SPD. "Si nous parvenons à les arrêter, nous entendons poursuivre les coupables devant un tribunal allemand", a déclaré Scholz. Il a également démenti la rumeur selon laquelle le gouvernement allemand avait renoncé au gaz naturel russe, en précisant que c'était la Russie qui avait arrêté les livraisons de gaz par le gazoduc Nord Stream 1. Les prix ayant ensuite augmenté, les prix ayant été plafonnés et la recherche de sources de gaz alternatives ayant coûté à l'Allemagne "plus de 100 milliards d'euros". Les explosions ont eu lieu après la décision de la Russie d'arrêter les livraisons de gaz à l'Europe de l'Ouest par la mer Baltique. En août, le parquet fédéral a émis le premier mandat d'arrêt contre un citoyen ukrainien pour son implication dans le sabotage.

20:24 Le G7 condamne l'Iran pour avoir fourni des roquettes à la RussieLes récents rapports selon lesquels l'Iran fournit des roquettes à la Russie ont incité les principales économies du G7 à condamner fermement cet acte de fourniture d'armes. Malgré les appels répétés pour mettre fin à de telles livraisons, l'Iran continue d'armer la Russie, renforçant son soutien militaire à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon une déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis et du représentant de l'UE. La Russie utilise des armes iraniennes pour tuer des civils ukrainiens et cible l'infrastructure critique. Récemment, le Royaume-Uni et les États-Unis ont rapporté que la Russie avait reçu des missiles balistiques de l'Iran, que Téhéran nie. "L'Iran doit immédiatement cesser toute aide à la guerre illégale et injustifiée de la Russie en Ukraine et mettre fin à la fourniture de missiles balistiques, de drones et de technologie connexe, qui constituent une menace immédiate pour le peuple ukrainien et la sécurité internationale", indique la déclaration conjointe publiée par la présidence du G7 en Italie. "Nous restons déterminés à tenir l'Iran responsable de son soutien inapproprié à la guerre illégale de la Russie en Ukraine, qui ne fait qu'aggraver la sécurité internationale." L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont déjà imposé de nouvelles sanctions à l'Iran, et l'UE envisage des sanctions plus strictes. En savoir plus ici.

19:41 Le chef du Kremlin, Poutine, plaide pour la liberté d'expression et l'informationVoici une version différente de la position de Poutine sur la liberté d'expression et l'information : Le président russe Vladimir Poutine met en avant la valeur de la liberté d'expression et de la diffusion de l'information dans l'évolution du monde multipolaire. "À un moment aussi critique, il est crucial de préserver les principes d'information véridique", déclare Poutine dans un message vidéo aux participants du sommet des médias du Brics à Moscou, marquant le 120e anniversaire de l'agence de presse d'État Tass. "La véritable liberté d'expression encourage l'expression de points de vue divers, favorisant le compromis et la résolution collaborative des problèmes", souligne Poutine. Les médias jouent un rôle clé dans la mise en place d'un ordre mondial équitable et impartial, offrant aux gens une vue non biaisée du monde, selon Poutine. Cependant, la liberté d'expression et des médias restent limitées sous le régime autoritaire de la Russie. Les médias indépendants ont été fermés et les dissidents politiques font l'objet de poursuites judiciaires. Tass, l'agence de presse principale de la Russie et porte-voix du gouvernement, existe depuis 1904, sous divers noms et formes.

19:20 Scholz nie avoir livré des missiles de croisière Taurus à l'UkraineLe chancelier allemand Olaf Scholz a exclu la fourniture d'armes de précision à longue portée à l'Ukraine, ni maintenant ni à l'avenir, quelle que soit la décision prise par d'autres alliés. During a dialogue with citizens in the Brandenburg town of Prenzlau, Scholz reiterated his stance against the supply of Taurus cruise missiles, which can reach Ukraine from Moscow (approximately 500 kilometers), arguing that it would create a substantial escalation risk. Scholz clarified, "I've said no to that, and that also applies to other weapons with the potential reach of that distance if we were to provide them." He reiterated, "My position remains unchanged, even if other nations make different choices." The furthest-reaching weapon Germany has supplied to Ukraine is the Mars II rocket launcher, capable of striking targets up to 84 kilometers away.

