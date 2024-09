FIFA 25 de EA laisse les renards tactiques dans un état d'ébriété.

Chaque septembre, les fans de foot du monde entier attendent avec impatience FIFA, le simulateur de football annuel d'Electronic Arts. Mais FIFA 25 vaut-il vraiment le coup, surtout avec ses nouvelles fonctionnalités limitées ? ntv.de a testé le jeu sur la PS5 et a identifié deux changements marquants.

Le projecteur est braqué sur 'FC IQ', un nouveau niveau qui permet une personnalisation approfondie des tactiques d'équipe. Cette fonctionnalité peut sembler intimidante au début, s'écartant des jeux FIFA habituels pour se rapprocher de la complexité de Football Manager. Le football moderne ne repose plus sur des positions fixes, les équipes fluctuant entre les formations avec ou sans ballon.

FIFA 25 permet désormais une telle personnalisation. Un milieu défensif peut maintenant jouer le rôle de 'Holding Six', de moteur ou de troisième défenseur central. Le milieu offensif peut se transformer en faux neuf, meneur de jeu ou ailier. Les rôles associés à chaque position nécessitent une réflexion, influençant ainsi la stratégie globale. Un tableau de tactiques ressemble amusamment à un échiquier, illustrant le territoire attribué à chaque joueur. Certains joueurs se prêtent mieux à ces rôles. Par exemple, Antoine Griezmann d'Atlético Madrid excelle en tant que faux neuf, tandis qu'Erling Haaland de Manchester City est l'archétype du joueur de pointe.

Flexibilité des formations

Les formations de départ ne sont que la base, évoluant naturellement selon la possession du ballon ou lors de la défense. Par exemple, une défense à quatre peut être modifiée, conduisant à une formation 3-4-2-1 en déplaçant un défenseur central au milieu de terrain. La flexibilité au milieu de terrain permet aux ailiers d'avancer au rôle de troisième attaquant, transformant la formation en 4-3-3 en possession. En défense, elle repasse à un 4-4-2. Ces formations peuvent même être manipulées en temps réel sans planification préalable.

Bien que l'idée semble complexe, elle est étonnamment intuitive en pratique, modifiant les schémas de mouvement et le comportement défensif/offensif. Cela introduit de nouvelles stratégies de jeu dans la communauté FIFA, différenciant FIFA 25 de ses prédécesseurs en termes de profondeur tactique.

FC IQ ne révolutionne peut-être pas le jeu, car FIFA 25 reste jouable sans instructions tactiques. Mais il offre un nouveau point de vue aux joueurs hardcore et en ligne, pouvant servir de léger avantage.

Outre les nouvelles fonctionnalités de FIFA 25, le passe de saison a été unifié, permettant de gagner des points dans tous les modes de jeu. Cependant, le mode carrière est la véritable star du spectacle cette année. Si Ultimate Team est dépourvu de progrès majeurs, le mode carrière brille avec des options de personnalisation améliorées, des tactiques améliorées, des effets météo dynamiques et une profondeur accrue, offrant une expérience beaucoup plus riche que dans les versions précédentes.

Mais le mode carrière n'est pas sans ses défauts. La conception des conversations de négociation manque d'originalité, et la couverture médiatique est limitée. Les interviews ont peu de valeur et semblent déplacées, et la section News, servant essentiellement de mise à jour quotidienne du manager, est mal implémentée.

Une nouvelle addition notable à l Effectif est "Rush", un mode casual 5v5. Intégré à la fois au Manager Mode et à Ultimate Team, "Rush" insuffle une nouvelle vie au jeu, injectant la légèreté tant attendue que Ultimate Team a manqué depuis longtemps. Un choix parfait pour les sessions multijoueurs, "Rush" améliore l'expérience de jeu tout en réduisant le risque de frustrations avec des coéquipiers mystérieux perdant le ballon.

FIFA 25 justifie-t-il son prix intégral ? Les joueurs occasionnels pourraient à peine remarquer la différence par rapport à FIFA 24, compte tenu des rares mises à jour de la disposition. Les joueurs hardcore et les tacticiens passionnés, en revanche, trouvent une nouvelle source de variété avec le mode "Rush", tandis que les stratèges de football peuvent se plonger dans les complexités de FC IQ.

FIFA 25 sortira le 27 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X/S et PC.

