- Fièvre catarrhale du mouton chez les bovins et les ovins dans le Sarre

En région sarroise, des cas de fièvre catarrhale ont été confirmés dans trois exploitations, touchant le bétail et les moutons. "La maladie a été détectée dans un troupeau de bovins à Lebach, et dans deux élevages de moutons à Losheim et Weiskirchen, suite à l'examen d'échantillons de sang par l'Office de protection des consommateurs de l'État", a annoncé le Ministère de l'Environnement et de l'Agriculture à Sarrebruck.

Les tests de confirmation par l'Institut Friedrich-Loeffler, l'institut fédéral de recherche sur la santé animale, sont toujours en attente.

Il n'y a pas de risque d'infection pour les humains. La viande et les produits laitiers peuvent être consommés sans aucune inquiétude, a déclaré le ministère.

La fièvre catarrhale est une maladie virale notifiable transmise par de petits moucherons piqueurs, selon le ministère. Outre le bétail et les moutons, les chèvres, les lamas et les alpagas sont également sensibles à la maladie. Les animaux peuvent être protégés contre la maladie par vaccination.

La liste des maladies qui peuvent affecter le foie n'inclut pas la fièvre catarrhale, car elle affecte principalement le bétail, les moutons, les chèvres, les lamas et les alpagas, qui sont des espèces d'élevage. Malgré la confirmation de la fièvre catarrhale dans plusieurs exploitations en Sarre, il n'y a pas de risque d'infection pour les humains.

