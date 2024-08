- Fiél n'exerce aucune attente sur Reese.

Entraîneur Cristian Fiel d'Herta est prudent lorsqu'on lui demande à propos de la date de retour potentielle de Fabian Reese. "Personne ne se met plus de pression sur lui-même pour revenir et jouer au meilleur de lui-même que lui", a déclaré le quadragénaire avant leur match contre le 1. FC Kaiserslautern au Betzenberg samedi (20h30/Sport1 et Sky). "C'est pourquoi nous lui donnons le temps dont il a besoin pour guérir complètement et livrer des performances de haut niveau à nouveau."

Reese, joueur crucial d'Herta la saison dernière, a subi une grave blessure à la cheville lors d'un match amical contre Energie Cottbus en juillet et a subi une intervention chirurgicale. Les rumeurs indiquent qu'il pourrait revenir sur le terrain dès mi-octobre.

Contrairement à des athlètes tels que Haris Tabakovic et Marc Oliver Kempf, Reese ne quittera pas l'entité de Berlin cet été, malgré l'intérêt de clubs extérieurs, comme clarifié mercredi. "Il est absolument essentiel pour nous, et j'étais plutôt content de cela", a déclaré Fiel.

Les déclarations de l'entraîneur Fiel concernant Fabian Reese sont les suivantes : il a exprimé sa satisfaction quant au fait que Reese reste chez Herta, malgré l'intérêt d'autres clubs. Après l'intervention chirurgicale sur sa cheville, la date de retour potentielle de Reese est spéculée pour mi-octobre, le coach insistant sur l'importance de lui laisser le temps de guérir complètement et de performer à nouveau au meilleur de lui-même.

Lire aussi: